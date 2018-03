'Tit Andronik': Povijesna priča o nasilju, krvoproliću i osveti ispričana kroz prizmu današnjice

Mladi redatelj Igor Vuk Torbica ponudio je u Shakespearovom 'Titu Androniku', premijerno izvedenom u petak u Zagrebačkom kazalištu mladih, suvremeno i aktualno čitanje te krvave Shakespearove tragedije koje je lišeno uzvišenosti i patetike, te pokazuje da se zlo nije promijenilo nego je samo poprimilo drugo obličje

Međutim, mladi redatelj Igor Vuk Torbica u tom horor tekstu o rimskom vojskovođi Titu Androniku i Rimskom Carstvu u zadnjim godinama njegova postojanja ne stavlja naglasak na nasilje i krvoproliće. Njemu je ta brutalna i krvava, kompeleksna i višeznačna tragedija prvi Shakespear u kazalištu i on je obrađuje u skladu s današnjim duhom vremena i aktualnom situacijom na našim prostorima. Predstava traje dva i pol sata, bez pauze, a naglasak je na motivu osvete, duboko ukopanom na ovim prostorima i bliskom narodima Balkana. Osim osvete, istražuje se i ishodište i posljedice zla kao takvog, a uz to naglašeno je pitanje patrijarhata, položaj žene u tradicionalnom društvu, te odnosi između starijeg i mlađeg naraštaja. Ističući te motive Torbica donosi u ZKM novo, suvremeno i aktualno, a u izvedbi i prilično pomaknuto čitanje tog Shakespearovog komada.

Glazba odnosno zvukovi Alena i Nenada Sinkauza, inače sve češćih suradnika u kazališnim projektima, nije snimljena nego se proizvodi na sceni, a rezultat je izvanredan. Oni primjerice zvukovima dočaravaju lavež, cvrkut ptica, 'govor šume', ili stanje likova, ponekad su to dramatični, a ponekad smirujući zvukovi, a ponekad se čuje i zvuk gitare, a svima je zajednički nastanak uživo, na sceni i u funkcije radnje i priče.

Sreten Mokrović svog Tita Andronika, koji se nakon deset godina krvavog rata protiv Gota vraća u Rim, dovodeći sa sobom i gotsku kraljicu Tamoru i njena tri sina kao ratne zarobljenike, igra snažno i uvjerljivo. Njegov Andronik je bivši ratnik, koji u Rimu zatiče sinove bivšeg pokojnog cara kako se bore za vlast. Njemu je dosta ratovanja i ne želi ponuđenu krunu nego počasnu službu. On nije spreman preuzeti vlast i odgovornost za tu visoku funkciju što se od njega očekuje i zatim brzopleto izabire najstarijeg ali totalno nesposobnog carevog sina za cara. Andronik to čini zato što je zarobljen u patrijarhatu i tradicionalizmu, te okovan važnošću časti. On griješi, vuče krive poteze iz neznanja, pokušava silom zadržati 'pravo' stanje stvari. Andronik i njegova obitelj zbog njegovih pogrešnih ili glupih poteza postaju žrtve Tamorine krvave osvete: ubiju mu sina, zatim mu siluju i osakate kćer Laviniju, a on sam gubi šaku. Mokrović u svojoj interpretaciji Andronika uspijeva dojmljivo povuči luk od slavnog i tradicionalno orijentiranog vojskovođe, u kojem možemo prepoznati i lik nekog domaćeg ratnika, ili generala, ovjenčanog lovorikama, sve do slomljenog oca i građanina koji ne shvaća da su se za vrijeme njegove odsutnosti i Rim i cijeli svijet promijenili. On čak ubija vlastitu kćer Laviniju zbog njene izgubljene časti. Na kraju i sam postane osvetnik, ubija Tamorine sinove i zatim ih servira u piti od mesa Tamori i kralju.

Katarina Bistrović Darvaš kao gotska kraljica Tamora i 'sretno udomljena Rimljanka' izvrsno utjelovljuje osvetnički pohod ranjene majke, dok Mia Biondić u svojoj ulozi Lavinije, silovane i osakaćene Andronikove kćeri, donosi koncentrat boli, jada i svih užasa silovane žene. Njen lik sublimira patnje svih silovanih, zlostavljanih i ponižavanih žena tokom stoljeća i može se reći da je jedan od najsnažnijih i najaktualnijih, a sigurno najtragičniji u predstavi. Zapravo, njena Lavinija potiče pitanja od svim onim žrtvama današnjeg obiteljskog nasilja, ali i najrazličitijih vrsta mobbinga, kojemu su žene danas izložene.

Petar Levantić gradi svoga Saturnina, najstarijeg sina pokojnog cara, kao oličenje infantilnog, pomalo perverznog i glupavog cara. Rakan Rushaidat kao Aron, Tamorin ljubavnik, naprosto je fenomenalan: on s lakoćom utjelovljuje bešćutnost, amoralnost i snagu zla. No i svi ostali glumci ZKM-ovog ansambla - Adrian Pezdirc kao Mark Andronik, Dado Ćosić kao Demetrije, Vedran Živolić kao Hiron, Frano Mašković kao novi car Lucije, Milivoj Beader kao Klaun te Jasmin Telalović i Robert Budak u nekoliko uloga, fenomenalno interpretiraju svoje likove, pridonoseći veličini predstave. Naime, oni igraju punom snagom i bez obzira na veličinu i važnost uloge daju se 200 posto, ostavljajući srce, dušu i kosti na sceni. Svi oni zapravo pokazuju da je kazalište kolektivan način i da u predstavi nema nevažnih uloga.