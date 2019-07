Marić je otpao, tko je sljedeći? Plenkovićeve odluke ovisit će o ovih šest stvari

Plenković je tip političara koji pod svaku cijenu želi izbjeći situaciju u kojoj mu mediji, oporba ili koalicijski partneri nameću tempo, stoga nije poznat po brzim odlukama, što uključuje kadrovska rješenja, ističe tportalov komentator obrazlažući nekoliko parametara koji bi naposljetku mogli utjecati na premijerove odluke u nadolazećim danima i tjednima. 'Osvježenje', zaključuje, može poslužiti i kao konačni odmak Plenkovića od njegova prethodnika Karamarka, a trenutačna situacija, premda na prvi pogled neugodna i delikatna, mogla bi poslužiti i kao prilika za ozbiljno smanjenje kabineta

U tipološkom smislu ova Vlada je manjinska jer stranke koje čine kabinet, HDZ i HNS, ne posjeduju većinu u Saboru. U širem smislu, ako pod Vladu uključimo i pomoćnike ministara i državne tajnike, možemo ustvrditi da i neke manje stranke koje čine parlamentarnu većinu što podupire Plenkovićevu vladu participiraju u izvršnoj vlasti (SDSS, HSLS itd.). Također, premda je ovo prema nacionalnom računanju 13. hrvatska Vlada od demokratskih promjena 1990. godine, strogo politološki trebalo bi je tretirati kao četrnaestu Vladu jer su trinaestu činili HDZ i MOST, a sadašnju čine HDZ i HNS. Ovakvo računanje uobičajeno je za međunarodne komparativne baze podataka o vladama . Uz to, valja naglasiti kako su 'rošade' i 'osvježenja' kabineta uobičajeni u svim zemljama članicama EU-a te se među sadašnjim vladama (izuzev onih koje su izglasane tek prije nekih mjesec dana, poput Sánchezove u Španjolskoj) teško može pronaći neki kabinet koji je izdržao cijeli mandat u neizmijenjenom sastavu.

Dugovječnost i stabilnost

Dugovječnost u jednom ili više kabineta može biti potvrda da ste doista sposoban i stručan političar ili pak da imate političku težinu u svojoj stranci te znate dobro plivati između različitih unutarstranačkih struja. Dakako, nije isključeno to da ista osoba uspijeva spojiti i jedne i druge karakteristike. U situaciji vrlo fragmentiranog parlamenta i postojanja jedne ili čak više pivotalnih stranaka, bez kojih nije moguće sastaviti većinu, moguće je godinama ići s jedne na drugu ministarsku funkciju, premda dolazite iz relativno malene stranke.

Možda ponajbolji primjer takve situacije slovenski je političar Karl Erjavec, vođe umirovljeničke stranke DeSUS. Od 2004. do 2008. bio je ministar obrane u vladi pučana Janeza Janše. Od 2008. do 2010. bio je u vladi socijaldemokrata Boruta Pahora ministar za okoliš i prostor. Bio je ministar vanjskih poslova u tri vlade različita predznaka: 2012.-2013. u Janšinoj vladi, od 2013. do 2014. u vladi socijaldemokratkinje Alenke Brautušek te 2014.-2018. u vladi liberala Mire Cerara, da bi u sadašnjoj vladi Marjana Šarca bio pak ministar obrane.