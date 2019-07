Ministar Goran Marić podnio ostavku! 'Nisam u stanju prihvatiti neviđen udar na sebe i obitelj'

Ministar državne imovine Goran Marić podnio je neopozivu ostavku. Podsjetimo, njegovo ime već se spominjalo kao jedno od onih koja bi trebala biti zamijenjena u rekonstrukciji Vlade

Pri tome je, dodaje Marić, neshvatljivo to da su ozbiljan rad i procesi oživljavanja desetljećima zapuštene i otete državne imovine postali nebitni pred ciljanim rušiteljskim i dirigiranim medijskim pritiskom.

Portal Index u petak je objavio kako je ministar državne imovine Goran Marić lagao o načinu na koji je obnovio franjevački studentski dom, što je usluga zbog koje su mu franjevci zauzvrat omogućili da dođe do stana u Zvonimirovoj ulici. Naime, Marić je tvrdio da je obnova studentskog doma plaćena novcem od prodaje stana u Zvonimirovoj ulici, no portal tvrdi da je on obnovljen prije nego što je stan plaćen.

Ostavka Gorana Marića druga je ostavka ministra u hrvatskoj Vladi u tjedan dana, nakon što je prošlog ponedjeljka Vladu napustio ministar uprave Lovro Kuščević, također pritisnut aferama oko korištenja političkog utjecaja u svrhu mešetarenja nekretninama.