Poruka slučaja Kuščević: 'Možeš ne raditi ništa, samo ne muljaj s nekretninama i bit ćeš dobar ministar'. No gdje je DORH?

O ostavci ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića u emisiji Hrvatskog radija 'U mreži Prvog' žestoko su govorili politički analitičari Žarko Puhovski i Ivan Rimac: Složili su se da kao ministar nije napravio 'baš ništa', a bili su iznimno kritični i prema Državnom odvjetništvu, od kojega po pitanju Kuščevićevih, ali i brojnih drugih afera, nema ni traga ni glasa

'Ovaj slučaj podsjeća na slučaj Martine Dalić, no razlika je u tome da je ona barem nešto napravila, bez obzira bilo to dobro ili loše. Lovro Kuščević kao ministar nema apsolutno nikakve rezultate, no to je palo u drugi plan zbog njegovih afera koje su svakako zahtijevale intervenciju. Poruka ovog slučaja jest: možeš ne imati pojma i ne raditi ništa, samo ne muljaj s nekretninama i bit ćeš dobar ministar. To je jako opasno za budućnost Hrvatske', smatra Puhovski, s čime se složio i Rimac.