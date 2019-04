Napravili su nam od države sponzorušu: Ni ideala, ni bunta, samo lova, a onda nas zovu da izađemo na izbore?

Živote 369 obitelji širom Hrvatske sljedećih pet tjedana obilježit će nervoza, neizvjesnost, svađe i samo jedna tema

'Daj se mama smiri. Stari to radi za nas. Možda ćemo ići u školu u Bruxelles. Ono high life. Dobri restorani. Zeka peka. Djeca euro parlamentaraca. Face!', odgovaraju veselo djeca.

'Tata je malo nervozan zbog izbora! Jedva čekam da to prestane. Do ovdje su mi došli i suverenizam i populizam i radikalizam. Dosta mi je!', komentiraju glasno supruge hadezeovaca, esdepeovaca, živozidaša, mostovaca i svih ostalih koji sudjeluju u izbornoj trci za Europski parlament.

Važni su to izbori za te obitelji, ali i za političke stranke iz kojih dolaze. Stranke svibanjske izbore vide prije svega kao platformu za međusobno odmjeravanje snaga i čišćenje vlastitih redova. Prolazno je to vrijeme u trci za važnije nagrade - nacionalnu izvršnu vlast i priliku da se zaposli još svojih ili pak onu dugotrajnog druženja s paunom Đurom na Pantovčaku i seljenja ureda po Hrvatskoj. Ujedno prilika je to da se okrutno i bez puno europske uglađenosti odstrane oni koji se više ne uklapaju u šire petoljetne planove. Kao u neka stara vremena kada partijski komitet kaže odlaziš, više razgovora nema. Svo se ordenje i zasluge gube baš kao što se zaboravljaju i sva podmetanja leđa za stranku.

'Nema većih suverenista od nas. U Europskom parlamentu borit ćemo se za hrvatske interese. Pokazat ćemo im…', viču u isti glas različite političke opcije u Hrvatskoj. Na to im se iz centralnog komiteta odgovara da su jedini pravi suverenisti oni iz HDZ- a. Ti koji viču i ovi koji im odgovaraju ne razumiju da se suverenost ne gradi urlicima, revizionizmom i stavljanjem ruke na srce dok svira hrvatska himna.

Te su stvari u Hrvatskoj u prethodnih 30 godina gotovo uništene. Neće se 'lažni suverenisti' pobuniti kada 'europejci' iz Italije ili Mađarske počnu svojatati dijelove Hrvatske. U svoj toj ogromnoj brizi za ovu zemlju, naći će veliko razumijevanje i za one koji smatraju da su Istra i Dalmacija talijanske i za one koji smatraju da je Baranja mađarska. Teško će biti tim 'velikim suverenistima' prevaliti preko usana da su se za Hrvatsku u današnjim granicama, uz sve one koji su dali dio sebe u Domovinskom ratu, izborili i partizani u 2. svjetskom ratu.

'Mi to znamo i iskreno mislimo, ali znate kod nas u Hrvatskoj to ne prolazi. Ovdje je druga priča. Kod nas su Vam jaki radikali, a prijete i populisti', nemušto bi se izmotavali pred svojim kolegama u parlamentarnim odborima za vrijeme lobističkih koktela: 'Nije Vam Hrvatska Bruxelles.'

Kasica prasica

Sve što je potrebno znati o hrvatskoj politici u europskoj perspektivi može se sažeti u izjavi Andreja Plenkovića 2018. na kongresu Europske pučke stranke (EPP) u Helsinkiju. Na velikoj je pozornici on izjavio: 'Moramo pokazati da smo jači od populista, koji siju strah i nude jednostavna rješenja bez odgovornosti.'

Izrekao je to čovjek koji je tek nekoliko mjeseci prije za Božić, ni više ni manje, nego preko televizije 'u ime nacionalnih interesa' imaginarno kupio INU. Potez je to kojeg se ne bi posramio niti jedan europski populist. Govorio je to čovjek kojem su većinu u Saboru držali ili drže zastupnici koji bi i u redovima najradikalnijih europskih političkih stranaka bili 'obilježeni' kao 'radikalni', oni koji se puštaju s lanca u posebnim prilikama. Govorio je odlučno pred svojim kolegama i prijateljima – Tajanijem, Orbanom, Vučićem... Ljudima koji bi da mogu dijelove Hrvatske sutra oteli, dok je 'suverenisti' hrabro brane i istovremeno im plješću.