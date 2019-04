Velika borba za dvanaestog zastupnika u Europskom parlamentu, Petir preuzela glasače Mosta

U središnjem Dnevniku HRT-a nastavljena je objava rezultata drugog redovitog mjesečnog istraživanja HRejting.

HRejting dosad je najveće istraživanje raspoloženja hrvatskog biračkog tijela koje je za HRT provela agencija Promocija plus, prema načelu cijela Hrvatska - jedna izborna jedinica. HRT-ov HRejting obuhvaća čak 1400 ispitanika pa je statistička pogreška samo +/- 2,62%.

Anketa koju objavljujemo provedena je od 12. do 18. travnja, a razina pouzdanosti je 95 posto. Oni koji prelaze izborni prag, poredani su kao u ožujku. HDZ (25,1%), SDP (15,7%), Živi zid (7,7%), Amsterdamska koalicija (7,6%), Most (6,2%). I svi su u proteklih mjesec dana gubili birače. Most najmanje, Živi zid mnogo više, a HDZ najviše - gotovo 2%.