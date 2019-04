Bačić o Brkiću: Pričekajmo nalaz DORH-a pa onda možemo o pozicijama. Sve prije toga bilo bi nagađanje

Iako su se saborski zastupnici danas vratili u klupe, među pitanjima koja su upućena vladi nije bilo nijedno koje je spominjalo ime potpredsjednika Sabora Milijana Brkića

Upitan zašto on niti itko drugi u HDZ-u ne može konkretno odgovoriti vjeruje li Brkiću, Bačić kaže da je prvo potrebno pričekati rezultate DORH-ovih izvida.

'Ovdje se ne radi o tome vjerujem li mu ja. Jučer je na Predsjedništvu stranke bilo riječi o tome da se sačeka sa završetkom izvida od strane DORH-a, i na kraju možemo razgovarati o bilo čemu. Sve prije toga bilo bi nagađanje. Ne vidim posebne potrebe da u ovom trenutku razmišljam o poziciji Milijana Brkića', poručuje Bačić.

Znači li to da će onda biti riječi o poziciji drugog čovjeka stranke i poziciji potpredsjednika Sabora? 'Očekujem da DORH završi izvide pa tek onda možemo o bilo čemu razgovarati', ponovio je Bačić.

No što ako dođe optužnica? Bačić nije želio odgovoriti hoće li se u tom slučaju propitivati Brkićeva pozicija u stranci i Saboru. 'Ne mogu na to sada odgovoriti?', rekao je.

Za primjer, Božidar Kalmeta je prošle godine nagrađen pozicijom pomoćnika glavnog tajnika. Ne samo da je protiv njega podignuta optužnicu nego je i cijeli postupak u tijeku te se čeka presuda.

'On se više nije kandidirao ni za gradonačelnika Zadra ni za zastupnika Sabora. On i dalje ostaje u stranci. On je predsjednik županijskog odbora zadarske županije, jedne od HDZ-ovih najsupješnijih organizacija. Čini mi se da to nije posebna nagrada nego priznanje toj županiji za sve rezultate koje je dosad postigla na dosadašnjim izborima', objasnio je Bačić.