'Mala izlaznost na europskim izborima u prilog će najviše ići ekstremnim i populističkim strujama u Europi'

Europski parlament jedino je izravno birano tijelo Europske unije i jedna od najvećih demokratskih skupština na svijetu koja broji 751 zastupnika te osam različitih političkih grupa i nezavisne zastupnike. Međutim, posao zastupnika u Europskom parlamentu nije vezan samo za Bruxelles i Strasbourg, piše za tportal ususret izborima za Europski parlament zastupnica Dubravka Šuica

Rad u Europskom parlamentu iziskuje stalan kontakt s građanima i razumijevanje njihovih potreba te ozbiljan rad u Hrvatskoj na terenu. No isto tako podrazumijeva brojna putovanja, praćenje stanja i razmjenu stajališta s državama s kojima EU preko vanjskopolitičkog odbora održava odnose.

Radno vrijeme u Parlamentu ne postoji, a plenarne sjednice nerijetko se održavaju i do ponoći. No da bi bilo koje izvješće i legislativni dokument došli do plenarne sjednice, potrebni su mjeseci rada zastupnika, sa savjetnicima i asistentima, kroz rad 20 odbora. Posebice moram napomenuti kako je ta složenost izražena za malu državu članicu kao što je Hrvatska, jer samo 11 zastupnika ne može djelovati u svih 20 odbora, tako da kada dođu na dnevni red teme od hrvatskog interesa, potrebno je puno lobirati i raditi na tome da se i naš glas čuje.

U posljednjem mandatu od 2014. godine do danas Europski parlament donio je brojne odluke koje su značajno olakšale svakodnevni život građana, no smatram da nas najvažnija odluka tek očekuje, neposredno pred izbore. Očekujem da ćemo do kraja ovog saziva Parlamenta usvojiti novi Višegodišnji financijski okvir, u kojemu je stavljen naglasak na borbu protiv terorizma, sigurnost i obranu, a nama iz Hrvatske najvažnije je da se ne smanje sredstva kohezijske politike. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja u Europi, građani su istaknuli upravo terorizam i sigurnost kao teme od najvećeg interesa i brige, pa mi je drago što ćemo u novom Višegodišnjem financijskom okviru ozbiljno pristupiti rješavanju tih izazova.