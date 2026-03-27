Vijetnam želi dugoročni ugovor s Rusima o isporuci nafte

Premijer Pham Minh Chinh sastao se sa čelnicima Zarubežnjefta tijekom posjeta Moskvi i pozvao ih je na sklapanje dugoročnih ugovora o isporukama nafte, prirodnog plina i naftnih proizvoda, stoji u priopćenju vijetnamske vlade. Chinh je rusku kompaniju pozvao i da više ulaže u istraživanje i proizvodnju nafte u Vijetnamu, navode iz Hanoia, te da s državnom naftnom kompanijom Petrovietnam koordinira projekt gradnje naftnih skladišta.

Vietsovpetro, zajednička tvrtka Zarubežnjefta i Petrovietnama, najveći je vijetnamski proizvođač nafte, a najveći dio barela vade iz morskog polja Bach Ho.

Zarubežnjeft u Vijetnamu namjerava graditi i vjetroelektrane na moru ukupnog kapaciteta od jednog gigavata, priopćila je vlada u Hanoiu. Početkom tjedna ruski proizvođač ukapljenog prirodnog plina (LNG) Novatek sklopio je s kupcem iz Vijetnama preliminarni ugovor o opskrbi, rekao je izvršni direktor Leonid Miheljson za rusku državnu televiziju u ponedjeljak, istaknuvši da je kompanija spremna početi s isporukama u bliskoj budućnosti, prema izvješću ruske novinske agencije TASS.

Ruska kompanija zainteresirana je i za ulaganja u infrastrukturne projekte u Vijetnamu i spremna je pomoći u projektima mreža za LNG, napomenuo je Miheljson.

U svibnju 2025. godine Rusija i Vijetnam dogovorili su se da će ojačati suradnju u području energetike i naftne i plinske industrije, te u energetskoj sigurnosti, podsjeća ruska novinska agencija, uz napomenu da su glavna tema tadašnjih razgovora bile isporuke ruske nafte i LNG‑a Vijetnamu.

Novi azijski kupci

I Tajland, Filipini, Indonezija i Šri Lanka raspitivali su se u proteklim tjednima za rusku naftu, prema dužnosnicima i medijskim izvješćima. SAD je nedavno izdao opću 30-dnevnu dozvolu za kupnju ruske nafte kako bi ublažio zastoj u opskrbi s Bliskog istoka.

"Potražnja je velika, posebno za (isporuke na - op. ur.) nova odredišta. Zato će možda u određenom trenutku postati teško pokriti dodatnu potražnju", rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje traže li se ruski bareli.

Filipini su kupili dvije pošiljke ruske nafte marke ESPO od nekih 1,5 milijuna barela, prvi puta u pet godina, prema podacima LSEG-a. Tankeri Sara Sky i Tiger Wings otpremili su naftu u filipinsku luku Limay, gdje se nalazi terminal za rafineriju Bataan.

I Tajland je s Rusijom razgovarao o mogućoj kupnji nafte, rekao je potpredsjednik vlade Phiphat Ratchakitprakarn. Ruska nafta trebala bi biti dopremljena i u Šri Lanku, izvijestili su mediji na otoku.

Energetska "otpornost"

Indonezijski ministar energije i mineralnih resursa Bahlil Lahadalia rekao je pak sredinom mjeseca da je prioritet vlade osigurati dovoljno energije po konkurentnim cijenama za kućanstva i kompanije, dodajući da su spremni proširiti i suradnju s Rusijom, ako će to poduprijeti nacionalnu energetsku "otpornost", izvijestila je vijetnamska agencija VNA.

U četvrtak indonezijski ministar spomenuo je među mogućim dobavljačima i Angolu, Brazil i SAD, prema izvješću indonezijske agencije Antare..

Azijske zemlje kupovale su do sada uglavnom naftu s Bliskog istoka, ali isporuke su 'presušile' zbog iranske blokade Hormuškog tjesnaca.

Iran je nakon izraelsko-američkog napada preuzeo kontrolu nad tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Tranzit drugih brodova uvjetuju koordinacijom s iranskom mornaricom.