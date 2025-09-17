Velika promjena u BMW-u: Automobile više nećete kupovati kao prije

Kod njihove marke Mini to je već počelo: od 2024. Mini modeli se prodaju direktno. Početak probnog razdoblja je bio početkom godine u Italiji, Poljskoj, Švedskoj, Norveškoj i Finskoj. U listopadu prošle godine uslijedila su i druga tržišta, uključujući Njemačku. Očito su probna razdoblja bila dovoljno uspješna da BMW odluči primijeniti novi model i na glavnu marku – BMW, piše Fenix-magazin .

BMW od 2027. uvodi agencijski model prodaje – trgovci postaju agenti i ne prodaju direktno, već posreduju između kupca i proizvođača.

Godine 2027., dakle godinu dana kasnije nego što je prvotno planirano, BMW će svoj sustav prodaje osobnih automobila prebaciti na agencijski model godinu dana kasnije nešto što je prvotno planirao. To je potvrdio Jochen Goller, član uprave zadužen za prodaju, u razgovoru za Automotive News. Prema njegovim riječima, tvrtka je nakon dosadašnjih pozitivnih iskustava 'još uvjerenija' da je prodaja automobila putem agenata pravi pristup.

Već je ranije Christian Ach, voditelj tržišta BMW Grupe u Njemačkoj, najavio ovu promjenu. U srpnju 2025. rekao je za autohaus.de da će 2025. i 2026. godina biti iskorištene za pripremu modela.

U agencijskom modelu, partnerske tvrtke više ne djeluju kao klasični trgovci, već samo kao posrednici – agenti – između proizvođača i kupca. Ne stvaraju vlastite zalihe vozila. Cilj je da se prodaja pojednostavi, čime se ne samo ostvaruju financijske uštede za koncern, već se smanjuje i potreba za velikim izložbenim salonima.

Prednosti za proizvođača: zadržava kontrolu nad konačnim cijenama, a agenti dobivaju niže provizije. No, proizvođač preuzima i rizike koje je prije imao trgovac – npr. financiranje izložbenih i probnih vozila.

Mercedes ide istim putem, VW odustaje

Trenutno u automobilskoj industriji nema jedinstvenog trenda za ili protiv agencijskog modela. Markama pristup varira. Mercedes je već u lipnju 2023. prešao na agencijski model prodaje automobila i kombija u Njemačkoj. Klasični cjenici su ukinuti. Bivša članica uprave Britta Seeger tada je iznijela pozitivnu ocjenu, iako su reakcije agenata bile podijeljene.

Za razliku od toga, VW je imao loše iskustvo. U jesen 2024. marka je objavila da će 1. siječnja 2026. ukinuti agencijski model. Taj je model uveden 2020. s lansiranjem električnih modela ID. No, cijeli proces bio je praćen problemima – uključujući i otkazivanje ugovora s tadašnjim trgovcima. U praksi se nisu ostvarile očekivane uštede, a prodaja ID-modela je stagnirala, a financijsko opterećenje zbog predfinanciranja vozila bilo je visoko.

BMW: Svi trebaju profitirati

BMW sada vjeruje da je pravo vrijeme za direktnu prodaju. 'Vidimo budućnost prodaje u Europi u agencijskom modelu i uvjereni smo da će od toga profitirati i naši kupci, i naši partneri, i mi kao proizvođač', izjavio je Jochen Goller u korporativnoj objavi u ljeto 2024.

Kupci će profitirati zahvaljujući većoj transparentnosti cijena i digitaliziranom procesu kupovine. Proizvođač tvrdi da ima podršku svojih dosadašnjih partnera u prodaji – prema riječima Njemačkog udruženja BMW trgovaca, suradnja je bila partnerska i konstruktivna.

