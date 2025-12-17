I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti

Sukladno Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, svaka zgrada će morati imati OIB kako bi mogla prikupljati pričuvu ili sudjelovati na projektima održavanja i obnove. Upraviteljima zgrada koji ne predaju zahtjev do Nove godine prijete visoke novčane kazne

Velike promjene u stanovanju nastaljaju se i s novom godinom. Nakon što su na snagu stupili propisi o upravljanju i održavanju zgrada, a kućni red je pretvoren u zakon, od 1. siječnja svaka će zgrada morati imati OIB. Dosad je ovaj 11-znamenkasti broj dobilo tek nešto više od 10 posto zgrada. No, ima onih koje uopće nisu podnijele zahtjev. "U lipnju smo pokrenuli postupak dodjele OIB-a zgradi, dobili smo odgovor da je postupak u tijeku, to još uvijek nije gotovo jer sam i danas postavila upit i rekli su mi da će biti iza Nove godine, tako da još uvijek čekamo", kazala je za RTL Danas predstavnica suvlasnika zgrade u Zagrebu Snježana Humski.

Bez OIB-a nema ni pričuve Bez OIB-a zgrade neće moći normalno funkcionirati. Neće biti moguće čak niti prikupljati pričuvu, a kamoli izvesti neki opsežniji zahvat. "OIB nam je potreban za, recimo, prijavu na postupke energetske obnove zgrade, naplate pričuve, sklapanje ugovora, svu dokumentaciju koja je povezana s poslovanjem zgrade upravitelja treba nam OIB", objasnila je Humski. Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ističu da je važno da zahtjev bude predan do kraja ove godine. "Početkom sljedeće godine ćemo u koordinaciji s jedinicama lokalne samouprave i s komunalnim redarima utvrđivati zašto pojedine zgrade, odnosno zajednice suvlasnika nemaju predane zahtjeve. Komunalni redari će slati opomene i naplaćivat će se prekršajne sankcije upraviteljima koji nisu napravili ni taj prvi korak", potvrdio je ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.