pravni subjekti

I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti

M.Da.

17.12.2025 u 08:54

Zagreb
Zagreb Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Bionic
Reading

Sukladno Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, svaka zgrada će morati imati OIB kako bi mogla prikupljati pričuvu ili sudjelovati na projektima održavanja i obnove. Upraviteljima zgrada koji ne predaju zahtjev do Nove godine prijete visoke novčane kazne

Velike promjene u stanovanju nastaljaju se i s novom godinom. Nakon što su na snagu stupili propisi o upravljanju i održavanju zgrada, a kućni red je pretvoren u zakon, od 1. siječnja svaka će zgrada morati imati OIB.

Dosad je ovaj 11-znamenkasti broj dobilo tek nešto više od 10 posto zgrada. No, ima onih koje uopće nisu podnijele zahtjev.

"U lipnju smo pokrenuli postupak dodjele OIB-a zgradi, dobili smo odgovor da je postupak u tijeku, to još uvijek nije gotovo jer sam i danas postavila upit i rekli su mi da će biti iza Nove godine, tako da još uvijek čekamo", kazala je za RTL Danas predstavnica suvlasnika zgrade u Zagrebu Snježana Humski.

vezane vijesti

Bez OIB-a nema ni pričuve

Bez OIB-a zgrade neće moći normalno funkcionirati. Neće biti moguće čak niti prikupljati pričuvu, a kamoli izvesti neki opsežniji zahvat.

"OIB nam je potreban za, recimo, prijavu na postupke energetske obnove zgrade, naplate pričuve, sklapanje ugovora, svu dokumentaciju koja je povezana s poslovanjem zgrade upravitelja treba nam OIB", objasnila je Humski.

Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ističu da je važno da zahtjev bude predan do kraja ove godine.

"Početkom sljedeće godine ćemo u koordinaciji s jedinicama lokalne samouprave i s komunalnim redarima utvrđivati zašto pojedine zgrade, odnosno zajednice suvlasnika nemaju predane zahtjeve. Komunalni redari će slati opomene i naplaćivat će se prekršajne sankcije upraviteljima koji nisu napravili ni taj prvi korak", potvrdio je ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.

Zasad se planira da iz EU u Hrvatsku stigne više od 16 milijardi eura (ilustracija)
Zasad se planira da iz EU u Hrvatsku stigne više od 16 milijardi eura (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Propisane kazne

Kazne za upravitelje se prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada kreću se od 700 do 5500 eura, a propisane su Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Kaznu su dosad izbjegle 4902 zgrade koje su dobile OIB te još 2509 zgrada za koje se obrađuje zahtjev. Inače, u registru je dosad upisano 46.000 zgrada.

"Sve zgrade koje imaju crveni kružić su predale zahtjev za dobivanje OIB-a, a zgrade gdje je kružić postao zeleni u sredini, te su zgrade u međuvremenu i dobile OIB. Zgrade koje nemaju crveni kružić, one moraju do 31.12. predati zahtjev za upis u Registar", dodaje predsjednik Udruge upravitelj Dražen Pomper.

Na upraviteljima je da svaki stan identificiraju, isprave krivo evidentirane podatke, upišu neevidentirane nekretnine, pošalju skice... S uvođenjem OIB-a bit će poznato koliko zgrada uopće postoji u Hrvatskoj.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zeleno svjetlo

zeleno svjetlo

Eurozastupnici odobrili jednostavnija pravila izvješćivanja o održivosti poslovanja
statistički podaci

statistički podaci

Kolike su plaće u Europi: Razlike su na prvu goleme, ali kad se dodaju troškovi života...
Dow Jones oslabio

Dow Jones oslabio

Oprez na Wall Streetu uoči gospodarskih izvješća

najpopularnije

Još vijesti