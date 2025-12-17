I zgrade dobivaju OIB-e: Ako ga nemaju, neće moći skupljati pričuvu, a i masno će platiti

Sukladno Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, svaka zgrada će morati imati OIB kako bi mogla prikupljati pričuvu ili sudjelovati na projektima održavanja i obnove. Upraviteljima zgrada koji ne predaju zahtjev do Nove godine prijete visoke novčane kazne
Velike promjene u stanovanju nastaljaju se i s novom godinom. Nakon što su na snagu stupili propisi o upravljanju i održavanju zgrada, a kućni red je pretvoren u zakon, od 1. siječnja svaka će zgrada morati imati OIB.
Dosad je ovaj 11-znamenkasti broj dobilo tek nešto više od 10 posto zgrada. No, ima onih koje uopće nisu podnijele zahtjev.
"U lipnju smo pokrenuli postupak dodjele OIB-a zgradi, dobili smo odgovor da je postupak u tijeku, to još uvijek nije gotovo jer sam i danas postavila upit i rekli su mi da će biti iza Nove godine, tako da još uvijek čekamo", kazala je za RTL Danas predstavnica suvlasnika zgrade u Zagrebu Snježana Humski.
Bez OIB-a nema ni pričuve
Bez OIB-a zgrade neće moći normalno funkcionirati. Neće biti moguće čak niti prikupljati pričuvu, a kamoli izvesti neki opsežniji zahvat.
"OIB nam je potreban za, recimo, prijavu na postupke energetske obnove zgrade, naplate pričuve, sklapanje ugovora, svu dokumentaciju koja je povezana s poslovanjem zgrade upravitelja treba nam OIB", objasnila je Humski.
Iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ističu da je važno da zahtjev bude predan do kraja ove godine.
"Početkom sljedeće godine ćemo u koordinaciji s jedinicama lokalne samouprave i s komunalnim redarima utvrđivati zašto pojedine zgrade, odnosno zajednice suvlasnika nemaju predane zahtjeve. Komunalni redari će slati opomene i naplaćivat će se prekršajne sankcije upraviteljima koji nisu napravili ni taj prvi korak", potvrdio je ravnatelj Uprave za provedbu stambene politike, kvalitetu stanovanja i komunalno gospodarstvo Tomislav Jukić.
Propisane kazne
Kazne za upravitelje se prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada kreću se od 700 do 5500 eura, a propisane su Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada. Kaznu su dosad izbjegle 4902 zgrade koje su dobile OIB te još 2509 zgrada za koje se obrađuje zahtjev. Inače, u registru je dosad upisano 46.000 zgrada.
"Sve zgrade koje imaju crveni kružić su predale zahtjev za dobivanje OIB-a, a zgrade gdje je kružić postao zeleni u sredini, te su zgrade u međuvremenu i dobile OIB. Zgrade koje nemaju crveni kružić, one moraju do 31.12. predati zahtjev za upis u Registar", dodaje predsjednik Udruge upravitelj Dražen Pomper.
Na upraviteljima je da svaki stan identificiraju, isprave krivo evidentirane podatke, upišu neevidentirane nekretnine, pošalju skice... S uvođenjem OIB-a bit će poznato koliko zgrada uopće postoji u Hrvatskoj.