Računice o Hormuškom tjesnacu podigle cijene nafte iznad 102 dolara

"Zemlje su u koordinaciji s Islamskom Republikom Iran provele svoje brodove uz podršku peljara kroz Hormuški tjesnac. To samo po sebi pokazuje odgovorni pristup Islamske Republike Iran", rekao je glasnogovornik u prijenosu televizijske kuće SNN, ne navodeći pojedinosti.

Iran je odobrio prolaz brodova nekolicine zemalja kroz tjesnac, potvrdio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.

Na početku tjedna tržišta su bile umirile naznake da pojedini tankeri ipak prolaze Hormuškim tjesnacem.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,96 dolara višoj cijeni nego n a jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 102,17 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,67 dolara i stajao je 95,17 dolara.

Teheran je nakon američko-izraelskog napada 28. veljače preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom, europskim zemljama i njihovim partnerima.

Teheran je dozvolio prolaz dvama indijskim tankerima u vlasništvu državne Indijske brodarske korporacije (SCI) koji su prevozili ukapljeni naftni plin, i to pod nadzorom indijske mornarice, izvijestio je list The Times of India.

Prošao je i pakistanski tanker s naftom ukrcanom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), pokazali su podaci specijalizirane tvrtke za praćenje brodova.

I Irak pregovara s Iranom o dozvoli za prolaz nekoliko naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac, citirala je iračka novinska agencija INA riječi ministra za naftu Hayana Abdel-Ghanija iz video priopćenja.

Sjedinjene Američke Države zasad nemaju "ništa protiv" što neki iranski, indijski i kineski brodovi prolaze kroz Hormuški tjesnac, rekao je u ponedjeljak ministar financija Scott Bessent.

"Iranski brodovi prolazili su i ranije, a mi smo to dopustili kako bi ostatak svijeta mogao biti opskrbljen", istaknuo je Bessent.

Članice Međunarodne agencije za energiju (IEA) planiraju pak iz rezervi na tržište plasirati 400 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda.

No, opskrba iz regije Perzijskog zaljeva svedena je na manje od 10 posto predratne razine, upozorio je prošli tjedan izvršni direktor agencije Fatih Birol, što bi značilo da je tržište izgubilo otprilike 18 milijuna barela dnevno.

Prema toj računici, najavljene rezerve premostit će izgubljene barele kroz razdoblje od otprilike tri tjedna pa su trgovci ponovo počeli nagađati koliko bi sukob mogao trajati.

Trenutno nema naznaka da bi se sukob uskoro mogao stišati pa tržišta moraju u cijene uračunati "dugotrajnije" poremećaje u tranzitu nafte i plina kroz Hormuški tjesnac, objašnjavaju analitičari ING-a.

Ako se sukob protegne na dulje vremensko razdoblje, regija će vjerojatno zbog napunjenih spremnika još više smanjiti proizvodnju, a to bi pak značilo da će, čak i kada se tranzit kroz Hormuz potpuno normalizira, trebati vremena da se vrati na predratnu razinu, ističu Ewa Manthay i Wattern Pattersson iz ING-a.

IEA procjenjuje da je proizvodnja u regiji uz Perzijski zaljev već smanjena za osam milijuna barela dnevno.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u ponedjeljak bio skuplji za 2,09 dolara i stajao je 128,99 dolara.