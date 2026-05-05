Promjene u vrhu KentBanke: Aleksandra Cvetković više nije članica Uprave

Predsjednik Uprave Hasan Ecesoy uz dosadašnje nadležnosti preuzima i upravljanje Sektorom informatike te Sektorom razvoja softvera i digitalne transformacije.

Član Uprave Ivan Babić preuzima odgovornost za Sektor prodaje u segmentu stanovništva, Sektor proizvoda i strategije te Sektor prodaje i marketinga na digitalnim kanalima.

Članica Uprave Nikolina Cvitanović zadržava dosadašnje nadležnosti. Ona je zadužena za bankarske operacije, upravljanje i kontrolu rizika te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

KentBank je domaća banka u vlasništvu Süzer grupe.