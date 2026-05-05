Promjene u vrhu KentBanke: Aleksandra Cvetković više nije članica Uprave

KentBank d.d. promijenila je sastav i raspodjelu odgovornosti unutar Uprave. Aleksandra Cvetković prestala je obnašati funkciju članice Uprave, a njezine dosadašnje odgovornosti preuzimaju postojeći članovi Uprave
Predsjednik Uprave Hasan Ecesoy uz dosadašnje nadležnosti preuzima i upravljanje Sektorom informatike te Sektorom razvoja softvera i digitalne transformacije.
Član Uprave Ivan Babić preuzima odgovornost za Sektor prodaje u segmentu stanovništva, Sektor proizvoda i strategije te Sektor prodaje i marketinga na digitalnim kanalima.
Članica Uprave Nikolina Cvitanović zadržava dosadašnje nadležnosti. Ona je zadužena za bankarske operacije, upravljanje i kontrolu rizika te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
KentBank je domaća banka u vlasništvu Süzer grupe.