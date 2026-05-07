Od danas popodne nedostupan dio sustava Porezne uprave: Evo što to znači za isplatu plaća i mirovina

Od danas od 16,00 sati, pa sve do 11. svibnja u 8,00 sati ujutro neće biti moguće podnošenje SNU (Specifikacija nepovezanih uplata) i JOPPD obrazaca te izmjena ovlaštenika. U tom razdoblju neće biti dostupne ni elektroničke usluge i servisi za građane i poduzetnike.

Iz Porezne uprave napominju da će u tom razdoblju sustavi fiskalizacije računa i eRačuna te dodjela OIB-a raditi nesmetano. Dodaju i da se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, pa oni porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, plaćanja obveza po JOPPD obrascima mogu provoditi i u razdoblju nedostupnosti sustava, dok će predaju obrasca JOPPD-a izvršiti po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.

Također, najavljuju da radi dodatnog osiguranja kontinuiteta i provjere procesa, ove nedjelje u predprodukcijskom okruženju, s lokacije Porezne uprave, omogućit će se slanje i uvid u JOPPD obrasce od strane predstavnika strukovne zajednice računovođa (Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske, Udruženje računovođa pri HGK i Sekcija računovođa pri HOK) te predstavnika ministarstava unutarnjih poslova, obrane, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ta aktivnost, ističu, ima za cilj dodatno potvrditi ispravnost i spremnost sustava prije njegove ponovne pune dostupnosti.