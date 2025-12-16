Sindikat tvrdi da više od 7000 radnika INA-e ne može birati radničko vijeće: Stigla je reakcija

Predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Marina Palčić ustvrdila je u utorak da je u INA-i više od 7000 radnika uskraćeno za prava glasa na izborima za radnička vijeća, što je potvrđeno s tri pravomoćne presude u korist NSRH kojima se potvrđuje da su izbori provedeni nezakonito
Vlada je postavila nekoga da brani hrvatske nacionalne interes u INA-i i upravo taj netko je zaspao na straži i nije obranio radnike i njihove obitelji, stoga su potrebne smjene i postaviti one koji su spremni braniti radnike i smatraju da su i oni od nacionalnog interesa, rekla je.
Odgovornost snosi Vlada i premijer Andrej Plenković i pozivamo ih da smijene one koji su nečinjenjem dopustili povrede na štetu radnika, poručila je Palčić na konferenciji za novinare, ispred sjedišta INA-e. Podsjetila je da je INA u 44 postotnom vlasništvu RH i važna strateška kompanija .
Upozorila je da su se izbori nezakonito provodili godinama, no nitko nije pokretao sudske postupke. NSRH je sudjelovao na izborima za radnička vijeća u INA-i i tužbom je ostvario prava za radnike, istaknula je i dodala da su podnesenom tužbom razotkrili stvarno stanje.
Primjerice, u INA maloprodaji od 2800 glasovalo je tek 250 radnika, a predstavnici sindikata SING, INAŠ i EKN su takve izbore ocijenili kao izbore sa 100 postotnom izlaznošću iako je tek mali broj radnika glasovao. S pravom se pitamo što je s radnicima i držimo da moraju biti primjereno vrjednovani, što propisuje i Ustav RH, rekla je.
Poništeni izbori za radnička vijeća
Trima presudama poništeni izbori za radnička vijeća, raspuštaju se izborni odbori i nalaže poslodavcima da ponovno provedu izbore na zakonit način i sukladno propisima, izvijestio je odvjetnik NSRH Danijel Fosić.
Sud je utvrdio dvije grube povrede koje su utjecale na zakonitost izbora, prva je da je jedini način izbora bio putem pošte, što ne omogućuje transparentnost i objektivnost i utječe na zakonitost provedenih izbora.
Druga nezakonita okolnost je da je kandidacijska, odnosno izborna lista NSRH za članove Radničkog vijeća odbijena, a radnici INA grupacije nisu uopće bili u mogućnosti odlučivati i glasovati o kandidatima za radničko vijeće.
Stajalište sudova je da poslodavci nisu samo promatrači nego aktivni sudionici u izborima i zakon nalaže da se izborni odbor mora savjetovati s poslodavcem s mjestom i načinom provedbe izbora te su poslodavci dužni omogućiti materijalno tehničke uvjete za nesmetano glasovanje. Sudovi su utvrdili da to u konkretnom slučaju nije poštovano. Izbori se trebaju ponoviti i svi u dužni pridržavati se pravomoćnim presudama i u ponovljenom postupku osigurati da se nepravilnosti ne ponove, naglasio je Fosić.
Stigla reakcija INA-e
Iz INA-e su reagirajući na istup Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske vezano uz izbor radničkih vijeća priopćili da se radi o aktivnostima koje se odvijaju u kontekstu predstojećih izbora za Radničko vijeće u INA Grupi, poručivši da ih ne organizira i provodi INA, već Izborni odbor.
Uloga poslodavca u tom procesu ograničena je na zakonsku obvezu osiguravanja tehničkih i materijalnih uvjeta za održavanje izbora te kasniji rad radničkih vijeća. INA će i u ponovljenim izborima zadržati neutralan stav, kao i do sada, ističe se u utorak priopćenju INA-e.
Kao poslodavac koji kontinuirano održava socijalni dijalog sa svim sindikatima u kompaniji, INA ne smatra primjerenim komentirati međusindikalne odnose niti aktivnosti koje imaju obilježja politizacije.
Poštujemo pravo svakog sindikata na izražavanje svojih stavova. Istodobno smatramo da iznesene ocjene o stanju radničkih prava u INA Grupi ne odražavaju objektivno i cjelovito stanje, stoji u priopćenju.