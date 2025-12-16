Sindikat tvrdi da više od 7000 radnika INA-e ne može birati radničko vijeće: Stigla je reakcija

Vlada je postavila nekoga da brani hrvatske nacionalne interes u INA-i i upravo taj netko je zaspao na straži i nije obranio radnike i njihove obitelji, stoga su potrebne smjene i postaviti one koji su spremni braniti radnike i smatraju da su i oni od nacionalnog interesa, rekla je.

Odgovornost snosi Vlada i premijer Andrej Plenković i pozivamo ih da smijene one koji su nečinjenjem dopustili povrede na štetu radnika, poručila je Palčić na konferenciji za novinare, ispred sjedišta INA-e. Podsjetila je da je INA u 44 postotnom vlasništvu RH i važna strateška kompanija .

Upozorila je da su se izbori nezakonito provodili godinama, no nitko nije pokretao sudske postupke. NSRH je sudjelovao na izborima za radnička vijeća u INA-i i tužbom je ostvario prava za radnike, istaknula je i dodala da su podnesenom tužbom razotkrili stvarno stanje.

Primjerice, u INA maloprodaji od 2800 glasovalo je tek 250 radnika, a predstavnici sindikata SING, INAŠ i EKN su takve izbore ocijenili kao izbore sa 100 postotnom izlaznošću iako je tek mali broj radnika glasovao. S pravom se pitamo što je s radnicima i držimo da moraju biti primjereno vrjednovani, što propisuje i Ustav RH, rekla je.