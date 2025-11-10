stanari zabrinuti

Uskoro stiže velika promjena za zgrade: Rok istječe, posla je previše, a ljudi premalo

I.V.

10.11.2025 u 23:38

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Do kraja ove godine sve zgrade moraju imati OIB, kao pravna osoba

Lakše će se naplaćivati pričuva, usluge komunalnih poduzeća, ali i voditi sudski postupci. Zgrade s odvojenim ulazom - mogu se bilježiti i zasebno.

Rok istječe, a i stanari i upravitelji su zabrinuti. Posla je previše, ljudi premalo, a bez OIB-a neće biti ni državnih poticaja.

'Suvlasnici moraju proaktivno sudjelovati. Upravitelj će organizirati dolazak u zgradu, popisivanje stanova, obilježavanje kako je to propisano u smjeru kazaljke na satu, zatim izrade skice posebnih dijelova zgrade da bi se to sve unijelo i podnijelo rješenje', objašnjava Zdravko Vladanović iz Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada u Zagrebu za Dnevnik Nove TV.

Upisom u registar zgrada od srpnja izdano je oko dvije tisuće OIB-a. U obradi je još oko tisuću - daleko od broja svih zgrada i ulaza. Upravitelji koji su zaduženi za prijavu kažu - do roka neće stići.

