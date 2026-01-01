VELIKA REFORMA

Na snagu stupila fiskalizacija 2.0: 'Prvi dan protekao je odlično'

L. Š.

01.01.2026 u 20:30

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic
Bionic
Reading

Danas je na snagu stupila fiskalizacija 2.0, novi sustav nadzora i razmjene računa kojim se dodatno digitalizira poslovanje u Hrvatskoj. Riječ je o drugoj velikoj reformi fiskalizacije nakon one uvedene prije 12 godina

Fiskalizacija 2.0 među ostalim znači da nema više registratora, a svi ulazni i izlazni računi pohranjuju se u oblaku, tj. cloudu. Poduzetnici su se zbog toga morali opremiti novim informatičkim sustavima, dok se od računovođa očekuje brža i ažurnija obrada podataka.

Transakcije tehnički podržavaju 33 informacijske tvrtke – posrednika, čija je zadaća osigurati da svi računi, od pošiljatelja do primatelja, stignu bez zastoja. Porezna uprava pritom u stvarnom vremenu prati tko kome i za što plaća.

vezane vijesti

Prema riječima Marka Emera, direktora servisa mer-elektronički računi, prvi dan primjene novog sustava protekao 'odlično'.

'Sustav Porezne uprave radi stabilno, mi kao informacijski posrednik također. Više od 200 pravnih subjekata već je danas razmijenilo račune sa svojim primateljima. Uz manje poteškoće, sve je prošlo kako treba', rekao je Emer za HRT te dodao da su najveći informacijski posrednici već prvog dana omogućili stabilno slanje i zaprimanje računa.

Istaknuo je da fiskalizacija 2.0 donosi značajnu promjenu za sve pravne subjekte jer će, za razliku od dosadašnje prakse u kojoj je većina tvrtki samo zaprimala račune, sada svi morati i slati račune elektroničkim putem. 'To je velika promjena i zato je korisnička podrška iznimno važna. Radimo i blagdanima, subotom i nedjeljom kako bismo korisnicima olakšali prijelaz', rekao je Emer.

Dodao je da će novi sustav donijeti dodatne troškove poduzetnicima, ali i dugoročne uštede te brže poslovne procese. 'Fiskalizacija 2.0 je snažan poticaj realnom sektoru da ubrza digitalizaciju i modernizira poslovanje', ocijenio je.

Hrvatska je među rijetkim članicama Europske unije koje su već uvele novi oblik fiskalizacije, dok su sve države članice obvezne takav sustav uvesti najkasnije do 2030. godine.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODOBRENA LICENCA

ODOBRENA LICENCA

Srbija očekuje od Janafa da im odmah počne isporučivati naftu. Oglasio se i Adanić
VELIKA REFORMA

VELIKA REFORMA

Na snagu stupila fiskalizacija 2.0: 'Prvi dan protekao je odlično'
PROGNOZE ANALITIČARA

PROGNOZE ANALITIČARA

Nova godina na burzama bit će fantastična: Nitko ne strahuje od AI balona

najpopularnije

Još vijesti