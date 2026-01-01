Na snagu stupila fiskalizacija 2.0: 'Prvi dan protekao je odlično'

Transakcije tehnički podržavaju 33 informacijske tvrtke – posrednika , čija je zadaća osigurati da svi računi, od pošiljatelja do primatelja, stignu bez zastoja. Porezna uprava pritom u stvarnom vremenu prati tko kome i za što plaća.

Fiskalizacija 2.0 među ostalim znači da nema više registratora, a svi ulazni i izlazni računi pohranjuju se u oblaku, tj. cloudu. Poduzetnici su se zbog toga morali opremiti novim informatičkim sustavima, dok se od računovođa očekuje brža i ažurnija obrada podataka.

Prema riječima Marka Emera, direktora servisa mer-elektronički računi, prvi dan primjene novog sustava protekao 'odlično'.

'Sustav Porezne uprave radi stabilno, mi kao informacijski posrednik također. Više od 200 pravnih subjekata već je danas razmijenilo račune sa svojim primateljima. Uz manje poteškoće, sve je prošlo kako treba', rekao je Emer za HRT te dodao da su najveći informacijski posrednici već prvog dana omogućili stabilno slanje i zaprimanje računa.

Istaknuo je da fiskalizacija 2.0 donosi značajnu promjenu za sve pravne subjekte jer će, za razliku od dosadašnje prakse u kojoj je većina tvrtki samo zaprimala račune, sada svi morati i slati račune elektroničkim putem. 'To je velika promjena i zato je korisnička podrška iznimno važna. Radimo i blagdanima, subotom i nedjeljom kako bismo korisnicima olakšali prijelaz', rekao je Emer.

Dodao je da će novi sustav donijeti dodatne troškove poduzetnicima, ali i dugoročne uštede te brže poslovne procese. 'Fiskalizacija 2.0 je snažan poticaj realnom sektoru da ubrza digitalizaciju i modernizira poslovanje', ocijenio je.

Hrvatska je među rijetkim članicama Europske unije koje su već uvele novi oblik fiskalizacije, dok su sve države članice obvezne takav sustav uvesti najkasnije do 2030. godine.