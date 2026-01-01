Srbija očekuje od Janafa da im odmah počne isporučivati naftu. Oglasio se i Adanić

Iz Janafa su priopćili da su u potpunosti spremni 'odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom'. Vučić večeras nije mogao izravno potvrditi hoće li mađarski MOL biti kupac većinskog ruskog udjela (56,1 posto) u NIS-u.

I Janaf je u srijedu navečer objavio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom rafinerije u Pančevu u Srbiji, jer Janafu licenca omogućuje nastavak transporta neruske nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) .

Administracija u Washingtonu produljila je operativnu licencu za rad NIS-a do 23. siječnja, do kada bi mogli biti završeni pregovori 'Gasproma' s mađarskim MOL-om o kupnji ruskog većinskog udjela, koji je uredu za inozemnu imovinu OFAC američkog ministarstva financija bilo ključni razlog za uvođenje sankcija.

Washington traži potpun izlazak ruskih dioničara iz kompanije , ali su se pregovori o potencijalnoj prodaji otegnuli, pa je rafinerija NIS-a 25. studenog prestala s radom, a očekuje se da će, uz neophodne tehnološke procedure poslije obustave proizvodnje, ponovno moći početi s radom nakon 3. siječnja.

'Naravno, nisu svi problemi riješeni, ali je važno je da Naftna industrija Srbije od sinoć ima pravo platiti, dopremiti i ponovo proizvoditi naftne derivate iz sirove nafte, koje će kroz naftovod Janafa biti isporučena u našu zemlju', rekao je Vučić RTS-u.

'Ja to ne mogu reći dok se ne završi cijela konstrukcija. Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno s NIS-om i državom Srbijom radio na dobivanju operativne licence, ako se s takvim stvarima izađe pred OFAC, vjerujem da će dati odobrenje ', rekao je Vučić Radio-televiziji Srbije (RTS).

Što kaže prvi čovjek Janafa?

Što američka odluka znači za Janaf, ali i kako će se razriješiti spor s Mađarima oko cijene transporta nafte kroz Hrvatsku za RTL Danas komentirao je direktor Janafa Stjepan Adanić. On kaže da su kapaciteti Janafa takvi da se mogu zadovoljiti sve potrebe Mađara.

'I to na siguran i efikasan način, po normalnim, ekonomskim cijenama. Međutim, oni imaju veliki diskont na rusku naftu i na neki način kalkuliraju s tim diskontom. Što se ruske nafte tiče, mi smo njima ponudili od dva milijuna do 11 milijuna tona nafte na godišnjoj razini, a možemo čak i više po našim kapacitetima, i to do 15 milijuna tona godišnje. Neobvezujućih ponuda je otišlo i očekujemo u siječnju ove godine pregovore ovdje u Zagrebu ili eventualno u Budimpešti, da se dogovorimo o količinama i o cijeni nafte za njihove potrebe', rekao je.

Na pitanje ima li pozitivnih signala iz Mađarske da bi bili zainteresirani za veće količine, rekao je da interes postoji te da su pregovarali:

'Međutim, interes je veći ako oni dobivaju neku diskontnu cijenu od strane Rusije i tu jednostavno prevagne taj ekonomski interes za njih. Za njihovu stranu interesa ima, još ništa nije dogovoreno, ali dogovori su ozbiljni i profesionalni. Mi s njima već dugo razgovaramo, to nisu prvi razgovori. To nije ništa spektakularno. Mi jednostavno želimo da oni kupuju kompletne količine nafte koje trebaju za Mađarsku i Slovačku od nas.'

Mađarska je čak prijavila cijelu priču Europskoj komisiji i optužuje Janaf da je jednostrano mijenjao ugovor, da je nepouzdan partner i da su cijene preskupe.

Adanić je na to odgovorio:

'Mi smo angažirali u tom smislu odvjetničko društvo iz Amerike koje nam je isto tako potvrdilo – naše kompanije i naši stručnjaci koji su razmatrali cijene transporta nafte u cijelom svijetu i Europi, pa i kod nas, na kraju krajeva, došli su do zaključka da su cijene slične ili iste. Sve ovisi o tome koliku količinu nafte oni prevoze, je li riječ o manjoj ili većoj količini.

Ne možemo imati manju cijenu za manju količinu nafte, a veću cijenu za veću – to je nelogično. Dakle, naši kapaciteti prema Mađarskoj iskorišteni su svega 20 posto. Mi moramo održavati sustav, moramo imati amortizaciju. Kad se sve to uzme u obzir, a to su svjetski gabariti, onda je cijena takva kakva je – realna je, ista za sve, nije diskriminirajuća ni za koga i u gabaritima je svjetskih cijena-'

O izjavama Viktora Orbána rekao je da su to više političke izjave za njihove unutarnjopolitičke potrebe. 'I na neki način žele opravdati da i dalje kupuju jeftiniju rusku naftu i da na tome ostvaruju određeni ekstra profit', naveo je. O postupku pred Europskom komisijom, rekao je da su Mađari dali neku prijavu, ali da poziva još nema. 'Ako ga dobijemo, spremni smo argumentirano reći što je, a što nije. Dakle, činjenicama i dokumentima', naveo je.