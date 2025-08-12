State Department objavio izvješće o ljudskim pravima, spominju i Hrvatsku

Washington kritizira novi zakon o sigurnosti na internetu u Velikoj Britaniji. Cilj te mjere je bolja zaštita djece, no naišla je na brojne kritike na platformi X Elona Muska.

U dijelu o Francuskoj to izvješće o stanju ljudskih prava govori o „vjerodostojnim informacijama koje ukazuju na ozbiljna ograničavanja slobode izražavanja”. State Department osuđuje i porast antisemitizma u Francuskoj, prenosi France Presse.

To američko ministarstvo smatra da se prošle godine u Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Francuskoj pogoršalo „stanje ljudskih prava”, pokazuje izvješće za 2024. koje odražava nove prioritete vanjske politike pod predsjednikom Donaldom Trumpom.

Visoki američki dužnosnik prošli je tjedan francuskoj novinskoj agenciji pod uvjetom anonimnosti rekao da američka vlada planira voditi „otvorene razgovore s partnerima i saveznicima” o onome što Washington naziva „cenzurom ili nepovoljnim položajem određenih glasova”, političkih ili vjerskih.

Američki potpredsjednik J.D. Vance natuknuo je tu dimenziju vanjske politike nove vlade još u veljači kad je u govoru na Muenchenskoj sigurnosnoj konferenciji upozorio na navodne prijetnje slobodi govora u Europi.

Godišnje izvješće State Departmenta u pravilu se objavljuje u proljeće, a prikazuje kako SAD vidi stanje ljudskih prava u svijetu.

No ovogodišnje izvješće djelomično je pisano pod prethodnom, demokratskom vladom Joea Bidena, što je navelo ministarstvo da ga izmijeni i restrukturira kako bi zrcalilo prioritete Trumpove vlade.

Stanje u Hrvatskoj - bez izvješća o značajnim kršenjima

Izvješće posvećuje 13 stranica Hrvatskoj za koju u sažetku piše da „nije bilo značajnih promjena u stanju ljudskih prava”, „nije bilo vjerodostojnih izvješća o značajnim kršenjima ljudskih prava” te da je vlada poduzela korake kako bi „identificirala i kaznila dužnosnike koji su počinili kršenja ljudskih prava”.

U izvješću se između ostalog spominje šest odvojenih napada na strane radnike nakon kojih je "zagrebačka policija odmah provela istragu" te prikazivanje ustaške simbolike i pjesama.

"Policija je 9. kolovoza pokrenula istragu protiv osobe zbog kaznenog djela javnog poticanja na mržnju i nasilje. Dana 6. kolovoza osoba je navodno preko zvučnika na trgu u Imotskom puštala pjesme ustaškog režima iz doba Drugog svjetskog rata", stoji u izvješću.

State Department piše kako je dio predstavnika židovske zajednice izvijestio o povijesnom revizionizmu i antisemitskoj retorici na internetu što je djelomično potaknuto sukobom na Bliskom istoku, a uključuje i korištenje simbola povezanih s pronacističkim ustaškim režimom.