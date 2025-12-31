Tražite posao? Njemački kancelar i predsjednik traže ljude, ovo su uvjeti

Za one koji su u novoj godini poželjeli promijeniti posao, dobra se prilika nudi u samom vrhu njemačke vlasti. Naime, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Frank-Walter Steinmeier traže pomoćno osoblje.

Kako piše Fenix-magazin.de, kancelar traži stručnog obrtnika te kućnog radnika, dok Steinmeier traži kuhara i voditelja kantine.

Stručni obrtnik će biti zadužen za neometan rad sustava grijanja, ventilacije i sanitarija. U opisu posla će mu biti i manji popravci, zbog čega je uvjet da ih može obavljati samostalno. Traži se još i strukovna izobrazba te višegodišnje radno iskustvo, ali i "iznadprosječna spremnost na rad". Plaća se kreće između 3700 i 4100 eura, ovisno o radnom iskustvu, a uz to dolazi i ministarski dodatak u iznosu do 220 eura mjesečno.