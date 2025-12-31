Tražite posao? Njemački kancelar i predsjednik traže ljude, ovo su uvjeti

Njemački kancelar Friedrich Merz i predsjednik Frank Walter Steinmeier za potrebe svog ureda traže kvalificirano pomoćno osoblje s bogatim radnim iskustvom. Uz plaće, koje su za naše prilike visoke, stiže i posebni ministarski dodatak
Za one koji su u novoj godini poželjeli promijeniti posao, dobra se prilika nudi u samom vrhu njemačke vlasti. Naime, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Frank-Walter Steinmeier traže pomoćno osoblje.
Kako piše Fenix-magazin.de, kancelar traži stručnog obrtnika te kućnog radnika, dok Steinmeier traži kuhara i voditelja kantine.
Stručni obrtnik će biti zadužen za neometan rad sustava grijanja, ventilacije i sanitarija. U opisu posla će mu biti i manji popravci, zbog čega je uvjet da ih može obavljati samostalno. Traži se još i strukovna izobrazba te višegodišnje radno iskustvo, ali i "iznadprosječna spremnost na rad". Plaća se kreće između 3700 i 4100 eura, ovisno o radnom iskustvu, a uz to dolazi i ministarski dodatak u iznosu do 220 eura mjesečno.
Strogi zahtjevi
Kancelar traži i kućnog radnika za manje obrtničke poslove, prijevoz namještaja i selidbe. U opisu posla je naveden rad na visini, ali i postavljanje stolova, stolica i tehničke opreme za važne sastanke. Plaća za ova posao se kreće između 3100 i 3400 eura uz najviše 165 eura ministarskog dodatka mjesečno.
Njemački predsjednik, pak, traži "junior sous chefa", koji će morati pripremati, ali i prezentirati visokokvalitetna jela na predsjedničkim manifestacijama. Od kandidata se traži višegodišnje radno iskustvo u vrhunskoj gastronomiji te visoka otpornost na stres. Plaća se kreće od 3600 do 3800 eura, uz ministarski dodatak do 220 eura.
Osim kuhara, traži se i voditelj kantine, koji će svakodnevno nuditi različit i zdrav jelovnik za zaposlenike Predsjedničkog ureda. To znači između 90 i 110 obroka i najmanje dva jelovnika, od koji jedan mora biti vegetarijanski, dok namirnice ne smiju biti imitacija hrane, niti morska riba, a moraju zadovoljavati stroge bio-standarde.