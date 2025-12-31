Rat otkrio ozbiljne slabosti i probleme: Hoće li ekonomski kolaps slomiti destruktivni režim?

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju prosvjede u trgovačkom centru više klase u blizini velikog teheranskog bazara. Na jednoj od snimki čuju se povici 'azadi' – što znači 'sloboda' – dok druga prikazuje interventnu policiju u opremi za razbijanje nereda kako se suprotstavlja prosvjednicima i koristi suzavac. Autentičnost snimki potvrdio je Storyful, prenosi Wall Street Journal .

Do kasnih večernjih sati u ponedjeljak prosvjedi su se proširili na više dijelova Teherana, ali i na druge gradove. Trgovci su prosvjedovali na nekoliko lokacija u i oko bazara, a okupljanja su zabilježena i u četvrti Yaftabad na zapadu glavnog grada.

Na otoku Qeshm, na obali Perzijskog zaljeva, prosvjednici su tijekom noći uz zvukove automobilskih sirena skandirali 'smrt diktatoru'. U zapadnom gradu Hamedanu čuli su se povici koji pozivaju na povratak dinastije Pahlavi, koja je vladala Iranom prije Islamske revolucije 1979. godine.

Iako točan broj sudionika nije moguće potvrditi, činjenica da su se prosvjedi pojavili na više lokacija jasno pokazuje duboko nezadovoljstvo među građanima. Posebno su značajni u trenutku kada vlasti provode pojačane obračune s disidentima – uz masovna uhićenja i najveći broj pogubljenja u gotovo četiri desetljeća – kako bi spriječile širu pobunu.

Pad rijala i sve dublja ekonomska kriza

Jedan od glavnih okidača nemira je dramatičan pad iranske valute. Rijal je od rata s Izraelom u lipnju izgubio oko 60 posto vrijednosti te je u ponedjeljak u jednom trenutku dosegnuo povijesni minimum od 1,445 milijuna rijala za američki dolar. Slabljenje valute izravno pogađa štednju građana i dodatno podiže cijene u zemlji koja se već suočava s izrazito visokom inflacijom i teškim međunarodnim sankcijama.

Uz financijsku krizu, Iran muče i drugi ozbiljni problemi: nestašica vode u Teheranu, česti nestanci električne energije te nedavno povećanje cijena goriva. Taj je potez izazvao strah od ponavljanja nasilnih prosvjeda iz 2019. godine, kada je u sukobima poginulo stotine ljudi – najkrvavijem valu nemira od revolucije 1979., sve do novih masovnih prosvjeda krajem 2022., potaknutih obveznim nošenjem vela.

Neovisni geopolitički analitičar Mustapha Pakzad ocijenio je da su 'razorna inflacija hrane i pojačana politička represija slomile čak i najoptimističnije promatrače'.