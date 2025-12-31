sukladno zakonu

Umirovljenike čeka nekoliko važnih promjena: Evo što se mijenja od 1. siječnja

M.Da.

31.12.2025 u 18:56

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Nikola Brboleža/CROPIX
Bionic
Reading

Umirovljenike od Nove godine čekaju promjene koje se tiču penalizacije i rada uz mirovinu. Povećat će se invalidske mirovine, kao i dob za umirovljenje žena

Iako je izmijenjeni Zakon o mirovinskom osiguranju stupio na snagu još 1. srpnja, neke promjene za umirovljenike startaju tek od Nove godine.

Iako je u javnosti bilo riječi o svim izmjenama i novostima, u HZMO-u su se potrudili sve sažeti i detaljno obrazložiti na jednom mjestu.

Umirovljenike od Nove godine čeka nekoliko promjena
Umirovljenike od Nove godine čeka nekoliko promjena Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Ukidanje penalizacije

Tako se korisnicima prijevremene starosne mirovina ukida smanjenje polaznog faktora, odnosno penalizacija za prijevremeno umirovljenje od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je korisnik mirovine navršio 70 godina života.

Korisnicima kojima je mirovina određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0, koji su 70 godina života navršili prije 1. siječnja 2026., HZMO će odrediti mirovinu bez smanjenja polaznog faktora po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, počevši od 1. siječnja 2026., a najkasnije do 31. ožujka 2026.

Navedeno se odnosi i na korisnike starosne i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika kojima je mirovina određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0. Ukidanje penalizacije odgovarajuće će se primjenjivati i na korisnike mirovine ostvarene i/ili određene prema posebnom propisu.

vezane vijesti

Rad i korištenje mirovine

Propisana je mogućnost stjecanja prava na starosnu mirovinu s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža obrtnicima i osobama koje obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost, osiguranicima u statusu roditelja njegovatelja i njegovatelja prema propisima o socijalnoj skrbi, udomiteljima te osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima uz korištenje pola iznosa mirovine bez prestanka obavljanja djelatnosti koja je osnova obveznog osiguranja.

Uvodi se mogućnost istovremenog korištenja mirovine i rada duljeg od polovice punog radnog vremena (što obuhvaća i puno radno vrijeme) ili obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza osiguranja korisnicima starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, obiteljske mirovine i dijela obiteljske mirovine nakon navršenih 65 godina života, uz isplatu mirovine u iznosu od 50 posto.

Kako se računaju mirovine? Donosimo vodič Izvor: tportal.hr / Autor: Freepik/Piksell/Neven Bučević

Ovu mogućnost imaju i korisnici mirovine ostvarene prema posebnom propisu, ako je to za korisnika povoljnije. Mogućnost rada i istovremene isplate mirovine proširena je na korisnike invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti odnosno opće nesposobnosti za rad te na korisnike invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu, koji se tijekom korištenja prava zaposle na manje od 3,5 sata dnevno.

Omogućen je rad do 3,5 sata dnevno i korisnicima obiteljske mirovine koji su to pravo ostvarili na temelju potpunog gubitka radne sposobnosti odnosno opće nesposobnosti za rad. Ovu mogućnost imaju i korisnici mirovine ostvarene prema posebnom propisu ako je to za korisnika povoljnije.

Omogućen je i rad na puno radno vrijeme uz pola mirovine (Ilustrativna fotografija)
Omogućen je i rad na puno radno vrijeme uz pola mirovine (Ilustrativna fotografija) Izvor: Profimedia / Autor: McPhoto/Begsteiger / Alamy / Alamy / Profimedia

Povećanje invalidskih mirovina

Povećavaju se mirovinski faktori za izračun visine invalidske mirovine ostvarene po općem ili posebnom propisu.

Mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu umjesto dosadašnjih 1,0 iznosi 1,1, a za izračun invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti umjesto dosadašnjih 0,8 iznosi 0,9.

HZMO će korisnicima odrediti invalidske mirovine počevši od 1. siječnja 2026., najkasnije do 31. ožujka 2026., po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Umirovljenice će morati kasnije u mirovinu (ilustracija)
Umirovljenice će morati kasnije u mirovinu (ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Markus Scholz / DPA / Profimedia

Odlazak žena u mirovinu

S Novom godinom se pomiče i dobna granica za odlazak žena u mirovinu. Dosad je za odlazak u starosnu mirovinu bilo potrebno da žena navrši 63 godine i devet mjeseci, a od 1. siječnja se dobna granica podiže na 64 godine.

Kod prijevremene starosne mirovine, dobna granica je dosad bila 58 godina i devet mjeseci, uz ostvareni staž od 33 godine i devet mjeseci. S 1. siječnjem oba se limita podižu, pa će žene u mirovinu moći u dobi od 59 godina i s ostvarene 34 godine staža.

Postupno povećanje dobi žena za odlazak u mirovinu trajat će sve do 2030. godine, kad će se izjednačiti s muškarcima na 65 godina, odnosno 60 godina i 35 godina staža za odlazak u prijevremenu mirovinu.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sukladno zakonu

sukladno zakonu

Umirovljenike čeka nekoliko važnih promjena: Evo što se mijenja od 1. siječnja
zanimljivi oglasi

zanimljivi oglasi

Tražite posao? Njemački kancelar i predsjednik traže ljude, ovo su uvjeti
nadomak 62 dolara

nadomak 62 dolara

Blagi porast cijene nafte, strahuje se zbog 'geopolitičkih tenzija'

najpopularnije

Još vijesti