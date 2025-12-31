Koje nas financijske i porezne promjene dočekuju 1. siječnja 2026.?

Početkom nove godine stižu brojne financijske i porezne novosti za poduzetnike i građane. Nova generacija fiskalizacije, administrativno rasterećenje poduzetnika i besplatni bankovni računi za građane samo su neki od važnih noviteta iz paketa izmijenjenih poreznih i financijskih propisa

Hrvatski sabor je početkom prosinca izglasao paket izmjena poreznih zakona, a on uključuje dodatne olakšice za sponzoriranje neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike, čija je vrijednost procijenjena na 72,6 milijuna eura. Zakonske izmjene donesene su po hitnom postupku i primjenjivat će se od 1. siječnja 2026. godine, kada na snagu stupa i Zakon o fiskalizaciji u dijelu obveze izdavanja i fiskalizacije e-Računa. U nastavku donosimo najvažnije financijske i porezne novosti koje očekuju poduzetnike i građane. Besplatni osnovni računi Od 1. siječnja svatko tko želi može u banci otvoriti besplatni račun s nekoliko osnovnih financijskih usluga. Ovom zakonskom izmjenom ukida se višegodišnja praksa prema kojoj su građani bili prisiljeni imati račun u banci kako bi primali plaću, a zatim dodatno plaćati za njegovo vođenje.

Uz besplatni račun dolazi paket usluga za koje banke ne smiju naplaćivati naknadu. To uključuje: otvaranje, vođenje i zatvaranje računa; korištenje internetskog i mobilnog bankarstva; uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima; izdavanje i korištenje debitne kartice; plaćanje karticom na prodajnim mjestima te priljev nacionalnih i prekograničnih uplata u eurima. Promjene u sustavu PDV-a Izmjenama Zakona o PDV-u pojednostavljuje se svakodnevno poslovanje poduzetnika. Rok za predaju prijava PDV-a pomiče se na zadnji dan sljedećeg mjeseca, čime obveznici dobivaju više vremena za pripremu dokumentacije. Od 2026. godine ukidaju se obrasci URA i PPO, što znači manje administracije i jednostavnije evidencije PDV-a. Dodatno, mjenjačnice više neće morati izdavati račune za usluge oslobođene PDV-a, a eRačuni postaju obvezni, bez potrebe za suglasnošću primatelja. Fiskalizacija 2.0. Fiskalizacija 2.0 predstavlja novi korak u digitalizaciji poreznog sustava. Reformom koja stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine uvodi se obveza razmjene eRačuna u poslovanju između poduzetnika (B2B), čime se značajno proširuje opseg fiskalizacije. Prema novim pravilima, svi računi između poduzetnika, bez obzira na način plaćanja, morat će biti fiskalizirani i dostavljeni Poreznoj upravi u realnom vremenu.

Osim toga, eRačuni moraju biti u skladu s normom EU-a, sadržavati KPD oznake i čuvati se najmanje šest godina u izvornom obliku, a AMS i pristupne točke postaju središnji mehanizam razmjene. Također, uvodi se novi sustav eIzvještavanja, u koji će porezni obveznici prijavljivati podatke o eRačunima koje nisu mogli izdati, odbijanja i naplate, čime se osigurava unakrsna provjera i povezivanje transakcija. Nova pravila za sponzorstva Od početka 2026. godine poduzetnici koji pomažu u financiranju sportskih, kulturnih i drugih društveno korisnih aktivnosti imat će znatno veće porezne poticaje jer se novim odredbama Zakona o porezu na dobit proširuje mogućnost priznavanja troškova za sponzorstva. Dosad su sponzori imali pravo na priznavanje samo troška promidžbe, a po novome će moći smanjiti poreznu osnovicu za ukupne iznose sponzorstva ugovorene za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, uz prethodnu odluku nadležnog ministra. Izmjenama Zakona o porezu na dobit detaljno se uređuje i postupak uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu, pri čemu se inozemna pozitivna osnovica uključuje u tuzemnu, a plaćeni porez priznaje do visine tuzemne obveze.

Uspostava jedinstvene europske pristupne točke za informacije o ulaganjima Početkom 2026. godine stupaju na snagu četiri financijska zakona: o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica, o preuzimanju dioničkih društava, o osiguranju te o financijskim konglomeratima. Time se nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira s pravnom stečevinom EU-a zbog uvođenja jedinstvene europske pristupne točke, tzv. ESAP-a, koja bi trebala omogućiti da sve informacije potrebne za donošenje utemeljenih odluka o ulaganju budu dostupne na jednom mjestu. Zakonskim izmjenama Hanfa postaje tijelo za prikupljanje informacija, kao što se i propisuje obveza adresata da toj regulatornoj agenciji dostavljaju javno objavljene informacije kako bi ih ona prosljeđivala u ESAP. Internacionalni porezi i transferne cijene U području transfernih cijena od 1. siječnja 2026. godine primjenjuje se ažurirani Pravilnik o porezu na dobit, kojim se OECD-ove smjernice za transferne cijene prvi put izričito propisuju kao referentni dokument pri tumačenju hrvatskih propisa. Novi pravilnik dodatno formalizira obveze prikupljanja detaljnih informacija o grupi i lokalnom društvu te godišnjeg ažuriranja dokumentacije. U kombinaciji s ojačanim globalnim nadzorom i trendom veće transparentnosti, ove izmjene važan su korak prema usklađenosti s međunarodnim standardima te jasniji okvir za upravljanje rizicima u transfernim cijenama u Hrvatskoj.

