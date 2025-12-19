Kina uvodi dozvole za izvoz proizvoda od čelika

Za izvoznu dozvo lu za čelik bit će potrebna online prijava, vrijedit će šest mjeseci i moći će se koristiti samo tijekom godine u kojoj je izdana, čak i ako šestomjesečno razdoblje nije isteklo, navodi se u priopćenju CISA-e, koje se poziva na dužnosnika ministarstva trgovine.

Najveći svjetski proizvođač i potrošač čelika najavio je prošli petak da će od 2026. godine uvesti sustav dozvola kako bi regulirao izvoz koji u posljednje vrijeme nailazi na protekcionističke prepreke u zemljama širom svijeta.

Izvozna dozvola za pojedine proizvode može se u šestomjesečnom razdoblju koristiti do 12 puta, navodi se u priopćenju.

'Sustav dozvola za izvoz čelika u skladu je s propisima Svjetske trgovinske organizacije', rekao je novinarima na redovnom tjednom brifingu u četvrtak glasnogovornik ministarstva trgovine He Yadong.

Mehanizam ne uključuje ograničavanje obujma izvoza, naglasio je He.

Peking je već 2007. bio uveo sustav dozvola za izvoz pojedinih skupina proizvoda od čelika, ali ga je dvije godine kasnije ukinuo.

Kineski izvoz čelika naglo je porastao od 2023. godine i kraja pandemije Covida 19, unatoč trgovinskim barijerama u brojnim zemljama, koje upozoravaju jeftini uvoz šteti njihovoj industriji čelika.

'Trenutno imamo problem s izvozom, obujam je povećan, ali vrijednost je smanjena, što je potaknulo velike napetosti u trgovini', napomenuo je potpredsjednik državnog Kineskog udruženja za željezo i čelik (CISA) Luo Tiejun.

U razdoblju od siječnja do studenog Kina je izvezla čak 107,72 milijuna tona čelika, za 6,7 posto više nego lani. Vrijednost pošiljki iskazana u dolarima smanjena je pak za 2,1 posto, pokazali su carinski podaci.

U 2024. godini Kina je proizvela milijardu tona čelika, pokazuju podaci udruge proizvođača WSC, nešto više od polovine ukupne svjetske proizvodnje. Na drugom je mjestu Indija sa 149 milijuna tona, a na trećem Japan sa 84 milijuna tona, pokazuju podaci Svjetske udruge za čelik.