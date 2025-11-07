Dioničari mu odobrili 'plaću stoljeća': Ako ispuni sve ciljeve, Musk će zaraditi više nego bilo tko u povijesti

Dioničari Tesle odobrili su Elonu Musku rekordni paket plaće koji bi, ako ispuni sve zadane ciljeve, mogao doseći gotovo bilijun dolara
Riječ je o najvećem menadžerskom bonusu u povijesti korporativnog svijeta, koji je na godišnjoj skupštini tvrtke u Teksasu podržalo čak 75 posto glasova prisutnih dioničara. Odluka je ispraćena ovacijama, a Musk je slavio na pozornici, uz glazbu i publiku koja je skandirala njegovo ime.
'Ono što započinjemo nije samo novo poglavlje, već cijela nova knjiga Tesline budućnosti', rekao je Musk. 'Druge skupštine dioničara su uspavanke, a naše su spektakl.'
Muskova kompenzacija ne bi bila standardna plaća. Umjesto toga, cijeli iznos vezan je uz ispunjenje vrlo ambicioznih ciljeva - povećanje tržišne kapitalizacije Tesle s 1,4 na 8,5 bilijuna dolara, uvođenje milijun robotaksija u komercijalni rad te ostvarenje niza tehnoloških i financijskih prekretnica.
Ako se to dogodi, Musk bi dobio 423,7 milijuna novih dionica Tesle, vrijednih gotovo bilijun dolara.
Uprava kompanije branila je odluku ističući kako bi, bez takvog poticaja, Musk mogao napustiti Teslu, a to si, tvrde, 'tvrtka ne može priuštiti'.
Na razočaranje dijela analitičara, Musk je u svom govoru naglasak stavio na humanoidnog robota Optimusa, a ne na obnovu prodaje električnih vozila. 'Pogledajte gdje mu je fokus', napisao je Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa na X-u. 'Njegova 'nova knjiga' počinje s Optimusom. Nema ni riječi o automobilima, FSD-u ili robotaksijima.'
Kasnije se Musk ipak osvrnuo na Teslin sustav autonomne vožnje FSD (Full Self-Driving) pa ustvrdio da je tvrtka 'gotovo spremna' omogućiti vozačima da 'doslovno mogu slati poruke dok automobil sam vozi'. Američki regulatori i dalje istražuju tu tehnologiju nakon niza incidenata u kojima su Teslina vozila prošla kroz crveno svjetlo ili završila u pogrešnoj traci, u nekim slučajevima i s ozlijeđenima.
Teslina dionica raste, ali izazovi ostaju
Unatoč kontroverzama, dionice Tesle porasle su više od 60 posto u posljednjih šest mjeseci, iako je prodaja pala otkako se Musk javno svrstao uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, savez koji se u međuvremenu raspao.
Investitor i dioničar Ross Gerber rekao je za BBC kako je Muskov bonus 'još jedan dokaz da se u biznisu viđa nezamislivo'. 'Elon ima velike ambicije, ali Tesla istodobno prolazi kroz financijske teškoće i gubi sjaj zbog polarizacije njegove osobnosti', upozorio je Gerber, čija je tvrtka Gerber Kawasaki smanjila svoj udio u Tesli. 'Čini se da Musk ne shvaća koliko mu je ugled pao', dodao je.
S druge strane, Dan Ives iz Wedbush Securitiesa ostaje među najvjernijim Muskovim pristašama: 'Musk je Teslin najveći adut. Vjerujemo da ulazimo u fazu u kojoj će se Teslina vrijednost sve više temeljiti na umjetnoj inteligenciji.'
Kontroverze i otpor institucionalnih ulagača
Paket kompenzacije zapravo je ponovno izglasana verzija plana koji je Musk već jednom ostvario, kada je desetostruko povećao vrijednost tvrtke. No sud u Delawarea odbio je tadašnji plan, zaključivši da su članovi Teslina odbora previše bliski s Muskom. U međuvremenu je Tesla premjestila sjedište iz Delawarea u Teksas, a odluku suda sada razmatra Vrhovni sud Delawarea.
Novi plan naišao je na otpor velikih institucionalnih investitora, među njima i norveškog državnog mirovinskog fonda, najvećeg na svijetu, te CalPERS-a, najvećeg javnog mirovinskog fonda u SAD-u. Zbog toga se Musk oslonio na iznimno velik broj malih dioničara, koji su tradicionalno skloni podržati ga.
On i njegov brat Kimbal Musk, također član uprave, imali su pravo glasa na skupštini. U tjednima koji su prethodili glasovanju, članovi odbora pokrenuli su intenzivnu kampanju kako bi pridobili podršku investitora, objavljujući promotivne materijale i videozapise u kojima su veličali Muskov doprinos.
Musk u Tesli već ima oko 13 posto udjela, ali ako ispuni uvjete iz novog plana, taj bi udio mogao drastično porasti.