Dioničari mu odobrili 'plaću stoljeća': Ako ispuni sve ciljeve, Musk će zaraditi više nego bilo tko u povijesti

Muskova kompenzacija ne bi bila standardna plaća. Umjesto toga, cijeli iznos vezan je uz ispunjenje vrlo ambicioznih ciljeva - povećanje tržišne kapitalizacije Tesle s 1,4 na 8,5 bilijuna dolara , uvođenje milijun robotaksija u komercijalni rad te ostvarenje niza tehnoloških i financijskih prekretnica.

'Ono što započinjemo nije samo novo poglavlje, već cijela nova knjiga Tesline budućnosti' , rekao je Musk. 'Druge skupštine dioničara su uspavanke, a naše su spektakl.'

Riječ je o najvećem menadžerskom bonusu u povijesti korporativnog svijeta, koji je na godišnjoj skupštini tvrtke u Teksasu podržalo čak 75 posto glasova prisutnih dioničara. Odluka je ispraćena ovacijama, a Musk je slavio na pozornici, uz glazbu i publiku koja je skandirala njegovo ime.

Uprava kompanije branila je odluku ističući kako bi, bez takvog poticaja, Musk mogao napustiti Teslu, a to si, tvrde, 'tvrtka ne može priuštiti'.

Na razočaranje dijela analitičara, Musk je u svom govoru naglasak stavio na humanoidnog robota Optimusa, a ne na obnovu prodaje električnih vozila. 'Pogledajte gdje mu je fokus', napisao je Gene Munster iz Deepwater Asset Managementa na X-u. 'Njegova 'nova knjiga' počinje s Optimusom. Nema ni riječi o automobilima, FSD-u ili robotaksijima.'

Kasnije se Musk ipak osvrnuo na Teslin sustav autonomne vožnje FSD (Full Self-Driving) pa ustvrdio da je tvrtka 'gotovo spremna' omogućiti vozačima da 'doslovno mogu slati poruke dok automobil sam vozi'. Američki regulatori i dalje istražuju tu tehnologiju nakon niza incidenata u kojima su Teslina vozila prošla kroz crveno svjetlo ili završila u pogrešnoj traci, u nekim slučajevima i s ozlijeđenima.

Teslina dionica raste, ali izazovi ostaju

Unatoč kontroverzama, dionice Tesle porasle su više od 60 posto u posljednjih šest mjeseci, iako je prodaja pala otkako se Musk javno svrstao uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, savez koji se u međuvremenu raspao.

Investitor i dioničar Ross Gerber rekao je za BBC kako je Muskov bonus 'još jedan dokaz da se u biznisu viđa nezamislivo'. 'Elon ima velike ambicije, ali Tesla istodobno prolazi kroz financijske teškoće i gubi sjaj zbog polarizacije njegove osobnosti', upozorio je Gerber, čija je tvrtka Gerber Kawasaki smanjila svoj udio u Tesli. 'Čini se da Musk ne shvaća koliko mu je ugled pao', dodao je.

S druge strane, Dan Ives iz Wedbush Securitiesa ostaje među najvjernijim Muskovim pristašama: 'Musk je Teslin najveći adut. Vjerujemo da ulazimo u fazu u kojoj će se Teslina vrijednost sve više temeljiti na umjetnoj inteligenciji.'

Kontroverze i otpor institucionalnih ulagača

Paket kompenzacije zapravo je ponovno izglasana verzija plana koji je Musk već jednom ostvario, kada je desetostruko povećao vrijednost tvrtke. No sud u Delawarea odbio je tadašnji plan, zaključivši da su članovi Teslina odbora previše bliski s Muskom. U međuvremenu je Tesla premjestila sjedište iz Delawarea u Teksas, a odluku suda sada razmatra Vrhovni sud Delawarea.

Novi plan naišao je na otpor velikih institucionalnih investitora, među njima i norveškog državnog mirovinskog fonda, najvećeg na svijetu, te CalPERS-a, najvećeg javnog mirovinskog fonda u SAD-u. Zbog toga se Musk oslonio na iznimno velik broj malih dioničara, koji su tradicionalno skloni podržati ga.

On i njegov brat Kimbal Musk, također član uprave, imali su pravo glasa na skupštini. U tjednima koji su prethodili glasovanju, članovi odbora pokrenuli su intenzivnu kampanju kako bi pridobili podršku investitora, objavljujući promotivne materijale i videozapise u kojima su veličali Muskov doprinos.

Musk u Tesli već ima oko 13 posto udjela, ali ako ispuni uvjete iz novog plana, taj bi udio mogao drastično porasti.