Zbog cijena goriva poskupljuju i autoškole. Evo što i koliko će polaznici plaćati više

Iako je Vlada uvela paket mjera koje su zaustavilae drastično poskupljenje goriva, ono je od prije nekoliko dana ipak skuplje nego prije.

Eurosuper je poskupio 12, a eurodizel 18 centi po litri, a to poskupljene prelilo se i na druge branše. Jedna od njih su i autoškole koje su ovih dana podignule cijene svojih usluga.

Neki pružatelji tih usluga podignuli su cijenu dodatnog sata vožnje s 30 na čak 40 eura dok su drugi povećali upisninu za 100 ili čak 200 eura.

'Čuo sam se s nekoliko ljudi. Ima škola koje su za sada povećale cijene dodatnih sata, a ima onih koji su za 100 ili 200 eura povećali upisninu. Za sebe znam da ću cijene držati realnima jer je to sve financijski udar i za nas i za kandidate', rekao je za 24sata jedan vlasnik autoškole.