kriza

Zbog cijena goriva poskupljuju i autoškole. Evo što i koliko će polaznici plaćati više

S. M.

27.03.2026 u 18:16

Autoškola
Autoškola
Bionic
Reading

Neke autoškole povisile su cijenu upisnina, a neke su drastično poskupjele i satove vožnje.

Iako je Vlada uvela paket mjera koje su zaustavilae drastično poskupljenje goriva, ono je od prije nekoliko dana ipak skuplje nego prije.

vezane vijesti

Eurosuper je poskupio 12, a eurodizel 18 centi po litri, a to poskupljene prelilo se i na druge branše. Jedna od njih su i autoškole koje su ovih dana podignule cijene svojih usluga.

Neki pružatelji tih usluga podignuli su cijenu dodatnog sata vožnje s 30 na čak 40 eura dok su drugi povećali upisninu za 100 ili čak 200 eura.

'Čuo sam se s nekoliko ljudi. Ima škola koje su za sada povećale cijene dodatnih sata, a ima onih koji su za 100 ili 200 eura povećali upisninu. Za sebe znam da ću cijene držati realnima jer je to sve financijski udar i za nas i za kandidate', rekao je za 24sata jedan vlasnik autoškole.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEVRIJEME U ZAGREBU

Evo kada i kako možete naplatiti štetu ako vam je stablo palo na auto
OPREZ!

Sol sa cesta tiho uništava automobile: Evo kako nastaje šteta i što trebate učiniti na vrijeme

najpopularnije

Još vijesti