Ovo je Ženski svjetski automobil 2026. godine

O priznanju odlučuje međunarodni žiri koji čini 86 automobilističkih novinarki iz više od 50 zemalja, a LEAF je do pobjede stigao u konkurenciji 55 vozila.

U obrazloženju nagrade posebno su istaknuti njegov dizajn, suvremeni električni pogon i praktičnost u svakodnevnoj vožnji. Žiri je automobile ocjenjivao prema kriterijima koji su ključni širokom krugu vozača - sigurnosti, izgledu, omjeru cijene i dobivenog, utjecaju na okoliš te jednostavnosti korištenja.

'Nissan LEAF predstavlja zrelu i inteligentnu viziju elektrifikacije koja električnu mobilnost čini istinski dostupnom', izjavila je predsjednica WWCOTY-ja Marta García.

LEAF je prvi put predstavljen 2010. godine i ostao je upamćen kao prvi masovno dostupni električni automobil u svijetu. Njegova treća generacija donosi osvježen dizajn, veći doseg i naprednija tehnološka rješenja, nastavljajući Nissanovu strategiju približavanja električne vožnje što većem broju kupaca.

Veliko priznanje nije prošlo nezapaženo ni u samom Nissanu. 'Proglašenje novog LEAF-a ukupnim pobjednikom nagrade Women's Worldwide Car of the Year ponosan je trenutak za sve u Nissanu. LEAF je pomogao da električna vožnja postane široko prihvaćena, a ova nova generacija nastavlja tu misiju.



Dizajniran je kako bi prelazak na električno bio lakši i ugodniji za što više ljudi diljem svijeta', poručio je predsjednik i izvršni direktor Nissana Ivan Espinosa. Treba podsjetiti i da je ranije ove godine novi LEAF u istom izboru već proglašen najboljim kompaktnim automobilom, prije svega zahvaljujući pristupačnom i praktičnom pristupu električnoj mobilnosti.