PRESTIŽNA NAGRADA

Ovo je Ženski svjetski automobil 2026. godine

N.M.

13.03.2026 u 22:27

Nissan Leaf
Nissan Leaf
Novi Nissan LEAF osvojio je prestižnu nagradu Women's Worldwide Car of the Year za 2026. godinu, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvažnijih modela na tržištu električnih automobila.

O priznanju odlučuje međunarodni žiri koji čini 86 automobilističkih novinarki iz više od 50 zemalja, a LEAF je do pobjede stigao u konkurenciji 55 vozila.

U obrazloženju nagrade posebno su istaknuti njegov dizajn, suvremeni električni pogon i praktičnost u svakodnevnoj vožnji. Žiri je automobile ocjenjivao prema kriterijima koji su ključni širokom krugu vozača - sigurnosti, izgledu, omjeru cijene i dobivenog, utjecaju na okoliš te jednostavnosti korištenja.

'Nissan LEAF predstavlja zrelu i inteligentnu viziju elektrifikacije koja električnu mobilnost čini istinski dostupnom', izjavila je predsjednica WWCOTY-ja Marta García.

LEAF je prvi put predstavljen 2010. godine i ostao je upamćen kao prvi masovno dostupni električni automobil u svijetu. Njegova treća generacija donosi osvježen dizajn, veći doseg i naprednija tehnološka rješenja, nastavljajući Nissanovu strategiju približavanja električne vožnje što većem broju kupaca.

Veliko priznanje nije prošlo nezapaženo ni u samom Nissanu. 'Proglašenje novog LEAF-a ukupnim pobjednikom nagrade Women's Worldwide Car of the Year ponosan je trenutak za sve u Nissanu. LEAF je pomogao da električna vožnja postane široko prihvaćena, a ova nova generacija nastavlja tu misiju.

Dizajniran je kako bi prelazak na električno bio lakši i ugodniji za što više ljudi diljem svijeta', poručio je predsjednik i izvršni direktor Nissana Ivan Espinosa. Treba podsjetiti i da je ranije ove godine novi LEAF u istom izboru već proglašen najboljim kompaktnim automobilom, prije svega zahvaljujući pristupačnom i praktičnom pristupu električnoj mobilnosti.

