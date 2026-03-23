Ovo je skriveni dragulj među rabljenim automobilima

Volkswagen ID.3 sve se ozbiljnije nameće kao jedan od najzanimljivijih rabljenih električnih automobila na tržištu.
Razlog je prilično jednostavan - nudi provjerenu tehnologiju, dobru svakodnevnu iskoristivost i sve privlačnije cijene, zbog čega postaje vrlo zanimljiv kupcima koji žele ući u svijet elektromobilnosti bez previsokog troška, piše AutoMotorSport.
ID.3 je razvijen na modernoj električnoj platformi, posebno prilagođenoj potrebama takvog pogona. Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, međuosovinski razmak od 2,77 metara osigurava vrlo solidnu ponudu prostora u kabini. Uz to, vrlo je spretan u gradskoj vožnji i parkiranju.
U ponudi su izvedbe sa snagom od 150 kW, odnosno 204 KS, pa do 170 kW ili 231 KS, što je dovoljno da do stotke ubrza za otprilike sedam sekundi. Drugim riječima, ID.3 nije samo racionalan izbor, nego nudi i sasvim pristojne performanse za svakodnevnu vožnju.
Kupcima su dostupne baterije kapaciteta od 58 do 77 kWh, a doseg prema WLTP-u ide i do 525 kilometara. Važan adut je i brzo punjenje - uz snagu do 125 kW, baterija se do 80 posto može dopuniti za otprilike pola sata. To znači da je ID.3 upotrebljiv ne samo u gradu, nego i na duljim putovanjima.
U svakodnevici se pokazuje kao vrlo svestran automobil. Kabina je prostrana i funkcionalna, sjedala nude dobru razinu udobnosti, a nešto viša pozicija sjedenja osigurava bolju preglednost. Prtljažnik od 385 litara neće impresionirati rekordima, ali je sasvim dovoljan za većinu obiteljskih i svakodnevnih potreba.
Dobra ponuda
Jedan od važnih pluseva je i jednostavnije korištenje nego što se to isprva činilo. Iako je Volkswagen u početku bio izložen kritikama zbog softvera, brojne poteškoće naknadno su ublažene ili uklonjene kroz ažuriranja. Sustavi poput adaptivnog tempomata i pomoći pri zadržavanju vozila u traci dodatno olakšavaju vožnju, a bogata sigurnosna oprema povećava osjećaj bezbrižnosti za upravljačem.
Posebno je zanimljivo to što je ID.3 na tržištu rabljenih danas dostupan po vrlo konkurentnim cijenama. Modeli s baterijom od 58 kWh mogu se pronaći već od oko 18.000 eura, dok se izvedbe sa 77 kWh uglavnom kreću od oko 25.000 eura. Upravo zato što je gubitak vrijednosti kod električnih modela često izraženiji nego kod benzinaca i dizelaša, kupci rabljenih vozila ovdje mogu vrlo dobro proći.
Dodatno povjerenje ulijevaju i rezultati dugoročnih testova. Prema ADAC-ovu testu izdržljivosti, ID.3 je i nakon 160.000 prijeđenih kilometara zadržao 91 posto kapaciteta baterije. To je vrlo snažan argument u korist dugotrajnosti i pouzdanosti modela, osobito za one koji strahuju od skupog pada kapaciteta baterije nakon nekoliko godina korištenja.
Zbog svega toga Volkswagen ID.3 danas se nameće kao jedna od najrazumnijih kupnji među rabljenim električnim automobilima. Za one koji žele moderan električni auto, ali bez pretjeranog financijskog zalogaja, mogao bi biti jedna od najboljih ulaznica u svijet elektromobilnosti.