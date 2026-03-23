Ovo je skriveni dragulj među rabljenim automobilima

Volkswagen ID.3 sve se ozbiljnije nameće kao jedan od najzanimljivijih rabljenih električnih automobila na tržištu.

Razlog je prilično jednostavan - nudi provjerenu tehnologiju, dobru svakodnevnu iskoristivost i sve privlačnije cijene, zbog čega postaje vrlo zanimljiv kupcima koji žele ući u svijet elektromobilnosti bez previsokog troška, piše AutoMotorSport. ID.3 je razvijen na modernoj električnoj platformi, posebno prilagođenoj potrebama takvog pogona. Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, međuosovinski razmak od 2,77 metara osigurava vrlo solidnu ponudu prostora u kabini. Uz to, vrlo je spretan u gradskoj vožnji i parkiranju.

U ponudi su izvedbe sa snagom od 150 kW, odnosno 204 KS, pa do 170 kW ili 231 KS, što je dovoljno da do stotke ubrza za otprilike sedam sekundi. Drugim riječima, ID.3 nije samo racionalan izbor, nego nudi i sasvim pristojne performanse za svakodnevnu vožnju. Kupcima su dostupne baterije kapaciteta od 58 do 77 kWh, a doseg prema WLTP-u ide i do 525 kilometara. Važan adut je i brzo punjenje - uz snagu do 125 kW, baterija se do 80 posto može dopuniti za otprilike pola sata. To znači da je ID.3 upotrebljiv ne samo u gradu, nego i na duljim putovanjima.