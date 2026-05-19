Popularni automobil šokirao na crash testu: Dobio je nula zvjezdica

Toyota Starlet, jedan od najpopularnijih hatchbacka u Južnoafričkoj Republici, dobila je šokantnu ocjenu od nula zvjezdica za zaštitu odraslih putnika, piše Carscoops.

Global NCAP testirao je odlazeću osnovnu verziju Toyote Starlet, model koji se proizvodi u Indiji i tehnički je blizanac Suzukija Balena. Razlike između ta dva hatchbacka svode se uglavnom na drukčije odbojnike, poklopac prtljažnika i posebne pogonske opcije.

Ozbiljni problemi u sudaru

Iako Starlet standardno ima elektroničku kontrolu stabilnosti i dva prednja zračna jastuka, rezultati testa pokazali su ozbiljne strukturne slabosti. Prema Global NCAP-u, prostor za noge i ukupna struktura karoserije pokazali su se nestabilnima te 'nesposobnima izdržati dodatna opterećenja'.

Posebno loš bio je rezultat u bočnom sudaru. Zbog izostanka bočnih zračnih jastuka zaštita glave i prsnog koša ocijenjena je lošom, dok je zaštita trbuha bila tek prihvatljiva. Rezultati su bili toliko slabi da Global NCAP nije ni proveo test bočnog udara u stup.

Bolja ocjena za zaštitu djece

Dok je u zaštiti odraslih putnika Starlet ostao bez bodova, u zaštiti djece ostvario je 29,33 boda, što mu je donijelo tri zvjezdice. Ipak, ni taj rezultat nije bez ozbiljnih zamjerki: Glava lutke koja predstavlja trogodišnje dijete tijekom frontalnog sudara došla je u kontakt s unutrašnjom oblogom, a u bočnom sudaru bila je izložena udaru.

'Ovo je šokantan rezultat od nula zvjezdica za Toyotu. Starlet, jedan od najpopularnijih automobila koji se prodaju u Južnoafričkoj Republici, imao je nestabilnu karoseriju, kao i lošu zaštitu glave i prsnog koša, što je razlog za ozbiljnu zabrinutost', rekao je Richard Woods, izvršni direktor Global NCAP-a.

Toyota South Africa poručila je da je testirani automobil 'zastarjeli model koji ne predstavlja Starlet trenutačno dostupan na južnoafričkom tržištu'.

Ažurirana verzija Toyote Starlet standardno dolazi s bočnim, zračnim jastucima za glavu i tijelo. Global NCAP već je anonimno kupio primjerak novijeg modela za testiranje te će naknadno objaviti ažurirane rezultate.