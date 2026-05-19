Popularni automobil šokirao na crash testu: Dobio je nula zvjezdica

Toyota slovi kao proizvođač koji veliku pozornost posvećuje sigurnosti, no najnoviji rezultati testiranja organizacije Global NCAP bacili su drukčije svjetlo na jedan od njezinih modela.
Toyota Starlet, jedan od najpopularnijih hatchbacka u Južnoafričkoj Republici, dobila je šokantnu ocjenu od nula zvjezdica za zaštitu odraslih putnika, piše Carscoops.
Global NCAP testirao je odlazeću osnovnu verziju Toyote Starlet, model koji se proizvodi u Indiji i tehnički je blizanac Suzukija Balena. Razlike između ta dva hatchbacka svode se uglavnom na drukčije odbojnike, poklopac prtljažnika i posebne pogonske opcije.
Ozbiljni problemi u sudaru
Iako Starlet standardno ima elektroničku kontrolu stabilnosti i dva prednja zračna jastuka, rezultati testa pokazali su ozbiljne strukturne slabosti. Prema Global NCAP-u, prostor za noge i ukupna struktura karoserije pokazali su se nestabilnima te 'nesposobnima izdržati dodatna opterećenja'.
Posebno loš bio je rezultat u bočnom sudaru. Zbog izostanka bočnih zračnih jastuka zaštita glave i prsnog koša ocijenjena je lošom, dok je zaštita trbuha bila tek prihvatljiva. Rezultati su bili toliko slabi da Global NCAP nije ni proveo test bočnog udara u stup.
Bolja ocjena za zaštitu djece
Dok je u zaštiti odraslih putnika Starlet ostao bez bodova, u zaštiti djece ostvario je 29,33 boda, što mu je donijelo tri zvjezdice. Ipak, ni taj rezultat nije bez ozbiljnih zamjerki: Glava lutke koja predstavlja trogodišnje dijete tijekom frontalnog sudara došla je u kontakt s unutrašnjom oblogom, a u bočnom sudaru bila je izložena udaru.
'Ovo je šokantan rezultat od nula zvjezdica za Toyotu. Starlet, jedan od najpopularnijih automobila koji se prodaju u Južnoafričkoj Republici, imao je nestabilnu karoseriju, kao i lošu zaštitu glave i prsnog koša, što je razlog za ozbiljnu zabrinutost', rekao je Richard Woods, izvršni direktor Global NCAP-a.
Toyota South Africa poručila je da je testirani automobil 'zastarjeli model koji ne predstavlja Starlet trenutačno dostupan na južnoafričkom tržištu'.
Ažurirana verzija Toyote Starlet standardno dolazi s bočnim, zračnim jastucima za glavu i tijelo. Global NCAP već je anonimno kupio primjerak novijeg modela za testiranje te će naknadno objaviti ažurirane rezultate.