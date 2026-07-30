Mehaničar upozorava: Ovaj znak na gumama mnogi ignoriraju, a ljeti može završiti pucanjem

Automobilski tehničar David Hartson ističe da se guma pod utjecajem topline može početi odvajati upravo na mjestima na kojima su se već pojavile sitne pukotine. Takvo oštećenje na prvi pogled može djelovati bezazleno, ali pri većoj brzini i na užarenom asfaltu raste opasnost od naglog gubitka tlaka ili pucanja gume.

Nije dovoljno pogledati samo profil

Vozači često zaključuju da je guma ispravna ako još ima dovoljno dubok profil. Međutim, starost, sunce i višegodišnje zagrijavanje i hlađenje postupno isušuju gumu. Zbog toga se između blokova profila mogu pojaviti pukotine čak i kada guma nije potpuno istrošena.

Mehaničar zato savjetuje da se prije puta pregledaju sve četiri gume, uključujući unutarnju stranu koja se teže vidi. Treba provjeriti i tlak jer prenizak tlak dodatno zagrijava gumu tijekom vožnje, povećava njezino savijanje i može ubrzati oštećenje.

Posebno treba biti oprezan s automobilima koji se malo koriste ili dugo stoje na otvorenom. Njihove gume mogu izgledati dobro zbog očuvanog profila, ali materijal može biti star i ispucan.

Ako se uoče dublje pukotine, izbočine ili deformacije, gumu ne bi trebalo ‘još malo voziti’ samo zato što profil izgleda dovoljno dubok. Pregled vulkanizera prije putovanja znatno je jeftiniji od posljedica pucanja gume na autocesti.