BYD potpuno mijenja plan zbog europskih vozača

Riječ je o novom BYD Dolphinu G, koji će prema najavama biti prvi automobil marke osmišljen isključivo za Europu. Istodobno bi trebao postati i najmanji plug-in hibrid na europskom tržištu.

Potvrdila je to Stella Li, potpredsjednica BYD-a, koja već dulje otvoreno govori da kineska marka želi postati što više 'europski' proizvođač u očima kupaca.

Europa traži manje automobile

BYD je shvatio da europski kupci imaju potpuno drukčije navike od kineskih. Dok u Kini automobili postaju sve veći i širi, u Europi i dalje postoji velika potražnja za manjim gradskim modelima i kompaktnim automobilima.

'U Kini je sve otišlo u krajnost. Automobili su sve veći i širi, ali to jednostavno ne funkcionira u Parizu, Milanu, Rimu ili Londonu. Europski kupci i dalje preferiraju manje automobile', objasnila je Stella Li.

Zbog toga će BYD Dolphin G biti kraći od 4,3 metra i prilagođen europskim ulicama, prometu i načinu vožnje.