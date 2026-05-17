BYD potpuno mijenja plan zbog europskih vozača

Kineski BYD više ne želi samo prodavati automobile koje je razvio za domaće tržište. Jedan od najbrže rastućih proizvođača električnih automobila sada prvi put priprema model posebno razvijen za europske vozače.
Riječ je o novom BYD Dolphinu G, koji će prema najavama biti prvi automobil marke osmišljen isključivo za Europu. Istodobno bi trebao postati i najmanji plug-in hibrid na europskom tržištu.
Potvrdila je to Stella Li, potpredsjednica BYD-a, koja već dulje otvoreno govori da kineska marka želi postati što više 'europski' proizvođač u očima kupaca.
Europa traži manje automobile
BYD je shvatio da europski kupci imaju potpuno drukčije navike od kineskih. Dok u Kini automobili postaju sve veći i širi, u Europi i dalje postoji velika potražnja za manjim gradskim modelima i kompaktnim automobilima.
'U Kini je sve otišlo u krajnost. Automobili su sve veći i širi, ali to jednostavno ne funkcionira u Parizu, Milanu, Rimu ili Londonu. Europski kupci i dalje preferiraju manje automobile', objasnila je Stella Li.
Zbog toga će BYD Dolphin G biti kraći od 4,3 metra i prilagođen europskim ulicama, prometu i načinu vožnje.
Kinezi više ne žele samo izvoziti aute iz Kine
Ovo je velika promjena strategije za BYD. Dosad je marka u Europu uglavnom dovodila modele koji su već bili razvijeni za kinesko tržište, no sada želi stvarati automobile posebno za europske potrebe i ukuse.
'U sljedeće tri godine modeli će biti puno više prilagođeni Europi. Više nećemo samo uvoziti kineske automobile i prodavati ih u Europi', poručila je Li.
BYD pritom želi dodatno ojačati prisutnost u Europi i kroz lokalnu proizvodnju. Tvrtka već planira vlastite europske tvornice, čime bi izbjegla visoke carine na električne automobile proizvedene u Kini.
Dolphin G zato bi mogao biti jedan od najvažnijih modela kineske marke u Europi.