OSTAO BEZ AUTA

Vozio 231 km/h pa policiji dao nevjerojatno objašnjenje

A.H.

17.05.2026 u 21:36

Policija oduzela automobil Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Gendarmerie de la Marne﻿
Francuska policija zaustavila je vozača iz Njemačke koji je na autocesti A4 kroz francusku regiju Marne jurio čak 231 km/h

Nakon uračunate tolerancije službena brzina iznosila je 219 km/h, što je i dalje gotovo 90 km/h više od dopuštenog ograničenja.

Vozač je uhvaćen tijekom redovne kontrole brzine koju su provodili pripadnici prometne jedinice iz Châlons-en-Champagnea, a njegov odgovor policajcima dodatno je iznenadio javnost.

Kako prenose Auto Moto, vozač je pokušao opravdati divljanje po autocesti tvrdnjom da se samo 'žurio kući'. To mu, očekivano, nije pomoglo.

Francuski žandari odmah su mu oduzeli vozačku dozvolu, automobil isključili iz prometa i poslali ga na izvanredno parkiralište, dok protiv vozača slijedi kazneni postupak.

Francuska je krajem 2025. dodatno pooštrila kazne za ekstremno prekoračenje brzine. Vozači koji prekorače ograničenje za više od 50 km/h sada riskiraju vrlo ozbiljne posljedice - uključujući oduzimanje vozila, visoke novčane kazne pa čak i zatvorsku kaznu.

Policija je nakon slučaja ponovno pozvala vozače na oprez i poštovanje ograničenja brzine, upozorivši da su upravo ovakve vožnje među najopasnijim uzrocima teških prometnih nesreća.

TEŠKA SITUACIJA

Porsche gasi tvornice u Zagrebu i Čakovcu: Veliki broj ljudi ostaje bez posla
Legendarni Zmajček je vraćen: Policija pronašla auto dan nakon krađe
Europska unija uvodi veliku promjenu za vozače: Evo što se sve mijenja

