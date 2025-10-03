I dalje raste prodaja: Škoda u rujnu prodala najviše, najprodavaniji model Octavia

U proteklom je mjesecu novoregistrirano 4640 novih osobnih automobila, što je 517 primjeraka više nego u istom mjesecu 2024. godine. Škoda drži prvo mjesto među markama, a Škoda Octavia je ukupno najprodavaniji model s 3223 komada

Nakon što smo dobili najnovije podatke o prodaji novih automobila u Hrvatskoj za mjesec rujan 2025., donosimo vam detaljniju analizu prodajnih rezultata. Zahvaljujući Promociji Plus imamo detaljne podatke o prodaji, točnije registracijama novih automobila u Hrvatskoj za 9. mjesec 2025. Generalno, rujan nam je očekivano donio osjetno bolje rezultate nego prethodni mjesec kolovoz ove godine. Tako je u rujnu prodano čak 995 automobila više. Novoregistrirano je ukupno u rujnu 4640 novih osobnih automobila, što je 517 primjeraka više nego u istom mjesecu 2024. godine. Ukupno, na godišnjoj razini ova nam je tako godina u odnosu na isti period 2024. donijela rast od 7,64 posto i raste.

Škoda na vrhu, Volkswagen drugi, a Opel treći na listi najprodavanijih marki Vrh ljestvice prodaje novih vozila i nakon mjeseca rujna drži Škoda koja s ukupno 7459 automobila drži 13,38 posto tržišta. Na drugom je mjestu i dalje Volkswagen sa 6578 vozila ili 11,8 posto tržišta. Na trećem mjestu je i dalje Opel s 5077 vozila ili 9,11 posto tržišta. Prve tri marke drže ukupno 34,29 posto udjela na tržištu novoregistriranih novih automobila u 2025-toj.

Škoda Octavia na prvom mjestu najprodavanijih modela, druga Opel Corsa, a VW T-Cross na trećem mjestu Prva na listi najprodavanijih modela u 2025. godini je Škoda Octavia s 3223 komada (5,78 posto tržišta). Opel Corsa je druga s 2771 komada (4,79 posto). Na trećem mjestu je VW T-Cross s 2615 komada (4,69 posto). Renault Clio je na četvrtom mjestu s 2191 komadom, a Opel Mokka peta na ljestvici najprodavanijih modela u 2025. s 1767 prodanih primjeraka.

Gledamo li samo rujan 2025. godine, onda vidimo da je na prvom mjestu Škoda Octavia s 265 prodana primjerka. Na drugom mjestu je Volkswagen T-Cross s 204 komada, a na trećem mjestu Opel Mokka sa 193 komada. Četvrto mjesto je zauzeo Dacia Sandero sa 115, a peti je Hyundai Tucson sa 109 komada registriranih u rujnu.

Zanimljivo, gledamo li prema grupacijama proizvođača, Volkswagen grupacija (VW, Škoda, Audi, Seat, Cupra, Porsche) uvjerljivo drži u 2025. godini prvo mjesto s ukupno prodanih 17.997 automobila ili 32,28 posto. Na drugom mjestu je Renault grupa (Renault, Dacia, Alpine) sa 7872 automobila ili 14,12 posto. Dodamo li ovome i Nissan sa 686 automobila ili 1,235 posto, kao i Mitsubishi sa 62 vozila ili 0,11 posto onda rezultati Alijanse Renault-Nissan-Mitsubishi čine ukupno 8620 prodanih automobila ili 15,46 posto. Na trećem mjestu je veliki Stellantis (Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, DS Automobiles, Lancia, Dodge, Abarth, Ferrari, Maserati i Leapmotor) s 8446 automobila ili 15,16 posto. Četvrta je grupacija Hyundai i Kia s 4751 prodanih vozila ili 8,52 posto.

Prodaja marki prema tipu goriva U donjoj tablici možemo vidjeti preferencije hrvatskih kupaca što se tiče vrste pogonskog goriva u 2025-toj. Ukupno je u 2021. godini bilo prodano 40 različitih marki automobila, 2022. godine 50, 2023. godine 46, a 2021. godine 40. U prošloj 2024. je bilo ukupno 53 različitih marki. Sada ih nakon kolovoza ima ukupno 53.

Ne ulazeći u pojedinu marku, a rezultati su posve jasni za svaku od marki na našem tržištu, nakon rujna dominiraju i dalje Otto automobili ili kolokvijalno govoreći, automobili na benzin s 27.253 komada ili 48,9 posto ukupnog tržišta prodanih novih automobila. Uzmemo li cijelu prethodnu 2024. ih je bilo 30.535 komada ili 47,9 posto, a u 2023. benzinaca je bilo 50,5 posto svih novih prodanih automobila.

Još od kolovoza 2022. su na drugom mjestu hibridni automobili. Tako je i sada nakon rujna s 19.982 automobila ili 35,8 posto. U 2024-toj ih je bilo prodanih 19.263 komada ili 30,2 posto tržišta. Godine 2023. ih je bilo 24,7 posto, 2022. 20,7 posto, zatim 2021. 15,6 posto, a 2020. samo 6,9 posto. Dakle, nezaustavljivo raste broj prodanih hibrida, pa će sasvim sigurno uskoro i prestići 'čiste' benzince. Top 3 najprodavanije marke u toj kategoriji su redom: Suzuki (3504), Toyota (2469) i BMW (1543).

Automobili s dizelskim motorom su na trećem mjestu sa 6647 primjeraka ili 11,9 posto. U cijeloj 2024-toj ih je bilo prodano 10.685 komada ili 16,7 posto tržišta novoregistriranih novih automobila. 2023. godine, su također bili treći s 10.753 komada (19,0 posto). Godinu 2022. su isto završili na trećem mjestu s 8962 komada ili 20,3 posto. Cijele 2021. godine je postotak dizelskih automobila u ukupnom broju svih automobila bio nešto veći; 23,7 posto. Top 5 najprodavanijih marki u toj kategoriji su redom: Škoda (3225), Volkswagen (1304), Renault (420), Audi (366) te Mercedes (345). Zanimljivo, tri od prvih pet marki u ovoj kategoriji su dio Volkswagen Grupe.

Slijede automobili čiji motori koriste ukapljeni naftni plin (UNP ili na engleskom LPG) sa 1093 komada ili 2,0 posto. 2024. godine ih je bilo prodano 1408 komada ili 2,2 posto, a 2023. godine je prodano 1717 komada ili 3,0 posto. U ovoj kategoriji smo na nižoj razini nego u 2022. s 1806 komada ili 4,1 posto. U 2021. godini je rezultat bio 4,4 posto, a 2020. godine je prodano ukupno 717 komada ili 2,0 posto. U 2025. listu predvodi Dacia s 965 komada, tu je još samo Renault sa 128 komada (riječ je naravno o istom motoru ECO-G100 iz Alijanse). Treba reći da su ovo dvije sestrinske marke koje jedine prodaju dvogorivne motore u prvoj ugradnji, odnosno ugrađene u tvornici proizvođača. Recimo i to kako je Dacia u suradnji s Renaultom, u modelu Dacia Bigster, nedavno predstavila potpuno novi Mild hybrid-G 140, revolucionarni dvogorivni pogon koji radi u kombinaciji s blagim hibridom od 48 V.

Naknadna ugradnja plinske instalacije se u nove automobile, što je naravno legalno u ovlaštenim radionicama, ne uzima u obzir u ovoj analizi. Potpuno električni automobili su trenutno na petom mjestu, sa 763 vozila ili 1,4 posto tržišta. Tako je nakon rujna na vrhu Tesla sa 198 vozila ili 25,95 posto ovog dijela tržišta. Na drugom mjestu je BYD s 90 vozila ili 11,79 posto. Slijedi Volkswagen s 87 vozila ili 11,4 posto. U cijeloj 2024. je prodano 1915 ili 3,0 posto električnih vozila. Podsjetimo, tada je na vrhu bila Tesla sa 601 vozilom ili 31,38 posto tržišta, slijedio je Renault sa 195 vozila ili 10,18 posto. Na trećem mjestu je završio Hyundai sa 165 komada ili 8,62 posto

U 2023. je bilo registrirano njih 1618 ili 2,9 posto. Treba spomenuti da 2023. godine nije raspisan natječaj za energetski učinkovita vozila (EV, PHEV i FCEV). Ali, isto tako treba reći i da su trgovci davali obilne popuste na čisto električne i PHEV automobile, koji su imali funkciju 'zamjenskih poticaja'. Prošle 2024. smo imali novi krug poticaja u iznosu od 15 milijuna eura, što je dosad najviši iznos otkako se dodjeljuju poticaji od strane države. Tako su rezultati u ovoj kategoriji bolji od 2023. Bez obzira na bolje rezultate u odnosu na 2023., treba reći kako se i kod nas osjeća splašnjavanje globalnog 'entuzijazma' za čisto električne automobile. Sad je već izvjesno da će ove godine biti raspisan natječaj za državne poticaje, ali za pravne osobe. No dok to ne bude i službeno objavljeno nećemo spekulirati o kolikom iznosu se radi. Mnogi kažu, rekordnim!

Treba reći i da je potpuno električnih automobila u cijeloj 2022. godini prodano 1374 primjeraka i oni su činili 3,1 posto hrvatskog tržišta prema tipu goriva. U 2021. godini je njihov udio bio 1,5 posto s 539 komada. Recimo i to kako je u 2023. ukupno 30 proizvođača (od 46 marki) isporučilo potpuno električne automobile svojim kupcima Prošle 2024. ih je, od ukupno 53 marki, njih 33 isporučilo kupcima električne aute. Ove godine je 31 proizvođač, od njih ukupno 53 isporučilo kupcima električne aute.

Recimo i to da u zadnje vrijeme stiže puno novih kineskih proizvođača koji u velikoj većini u svojim portfeljima imaju BEV vozila. Evo kao je kakva je kod nas situacija s novim (i nekim već etabliranim kineskim proizvođačima kod nas) markama kad je riječ o električnim automobilima nakon rujna: BYD 90 komada, MG 9, Lynk & Co 4, Leapmotor 3, Dongfeng 2, Rariro 2, Geely 2, Omoda 1, Xpeng 1, Voyah 1. Te marke drže kod nas 15,07 posto tržišta ili 115 od 763 vozila.

Prodaja prema županijama I na kraju, prodajni rezultati prema županijama nakon rujna pokazuju kako je na prvom mjestu Grad Zagreb i Zagrebačka županija s 23.447 ili 42,07 posto. Da podsjetimo, u cijeloj 2024. je bilo prodano 27.152 ili 42,55 posto. 2023. je bilo 24.669 komada ili 43,51 posto (u 2022. 45,45 posto, a 2021. 42,96 posto) od ukupne količine prodanih osobnih automobila. Na drugom mjestu je nakon rujna Splitsko-dalmatinska županija s 4698 komada ili 8,43 posto. Prošle, 2024. godine je tamo bilo 5695 komada novoregistriranih novih automobila ili 8,93 posto hrvatskog tržišta (2023. su isto bili drugi s 4828 komada ili 8,52 posto, 2022. također drugi s 8,35 posto, a 2021. 7,57 posto).

Istarska županija je na trećem mjestu s 3998 komada ili 7,17 posto. Prošle godine je ovdje prodan 4001 komad ili 6,27 posto. Ova je županija 2023. završila na trećem mjestu s 4253 komada ili 7,50 posto, dok su 2022. su bili četvrti sa 6,16 posto tržišta. Primorsko-goranska je na 4. mjestu s 3443 komada ili 6,18 posto. Podsjetimo, 2024. je ova županija završila na trećem mjestu s 4594 komada ili 7,20 posto. Dok je, 2023. ova županija završila kao četvrta s 3986 komada ili 7,03 posto hrvatskog tržišta novoregistriranih novih automobila, 2022. treći s 7,85 posto, a 2021. 7,28 posto.