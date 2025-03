Isprobali Daciju Bigster: Atraktivna ulaznica u C-SUV segment vrlo praktičan je obiteljski auto

Dizajn Bigstera prikazuje njegov robusni stil i sposobnost da podrži kupce u njihovim radnim, slobodnim i obiteljskim aktivnostima. Velikodušne dimenzije naglašene su napetim geometrijskim oblicima i volumenima čije jednostavne linije idu ravno do bitnih stvari. Naglašeni veliki blatobrani iznad kotača te položaj prednjih i stražnjih svjetala na krajnjim rubovima vozila pojačavaju njegov naglašeni stav na cesti.

Što se težine vozila tiče, ona se kreće u ovisnosti o tipu motora i opreme od 1439 do 1515 kg (1.2 TCe 130 4X4). Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama je između 1000 i 1500 kg, a nekočene od 710 do 750 kg.

Bigster ima i najveći kapacitet prtljažnika u klasi (do 702 l do visine prtljažne police), prijeko potreban na obiteljskim putovanjima. Stražnja klupa preklopiva u omjeru 40:20:40 (ovime volumen prtljažnika raste do 2002 l) pojednostavnjuje prijevoz glomaznih predmeta, a da pritom ne narušava udobnost putnika. Osim toga, dva putnika na stražnjoj klupi mogu uživati u još većoj udobnosti zahvaljujući sklopivom središnjem naslonu za ruku s dvama držačima čaša i držačem za pametni telefon. Još jedna prednost modela Bigster svakako je mogućnost preklapanja naslona sjedala u ravnu podnicu, čime se postiže utovarna duljina od čak 2,7 m. Funkcija Easy Fold olakšava sklapanje stražnjih naslona uz pomoć dviju polugica na lijevoj i desnoj strani prtljažnika.