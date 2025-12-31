Čestitke pljušte: Zvijezda 'Kumova' otkrila najsretniju vijest

Glumica Jagoda Kumrić podijelila je najsretniju vijest na ulasku u novu godinu da je ponovno trudna te je time raznježila svoje brojne pratitelje i obožavatelje

Jagoda Kumrić, najpoznatija po ulozi Vedrane u popularnim 'Kumovima', na Instagramu je podijelila vijest da će ponovno postati mama.

Objavom je otkrila da je trudnoću tjednima uspijevala skrivati, a sada je lijepu novost odlučila proslaviti baš s publikom koja je prati u seriji i na društvenim mrežama.​ Jagoda je pokazala trudnički trbuščić te uz emotivan opis dala naslutiti koliko joj ova nova životna uloga znači. U opisu se zahvalila suprugu i obitelji na podršci, a naglasila je i koliko je sretna što će njezina kći dobiti društvo.​ Fotografiju uz emotivnu poruku pogledajte OVDJE.

Jagoda Kumrić Izvor: Pixsell / Autor: Filip Brala/PIXSELL



'2025. bila je godina promjena, najboljih odluka i najljepših trenutaka. Okrenuli smo život naopako jer smo znali da moramo. Obećali smo si vječnu ljubav uz oltar – dramatično, u našem stilu. Završili smo mnoga poglavlja i započeli druga. Ova godina nam je dala razlog da se veselimo 2026. Ništa nije išlo po planu, a ipak je sve bilo savršeno. Hvala ti 2025., to je bila luda vožnja', poručila je lijepa Splićanka. Obitelj na prvom mjestu Odmah su im mnogi čestitali u komentarima, ističući da će biti divna majka i da joj novo poglavlje savršeno pristaje.​

