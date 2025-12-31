JAGODA KUMRIĆ

Čestitke pljušte: Zvijezda 'Kumova' otkrila najsretniju vijest

E. K.

31.12.2025 u 18:36

Jagoda Kumrić
Jagoda Kumrić Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Bionic
Reading

Glumica Jagoda Kumrić podijelila je najsretniju vijest na ulasku u novu godinu da je ponovno trudna te je time raznježila svoje brojne pratitelje i obožavatelje

Jagoda Kumrić, najpoznatija po ulozi Vedrane u popularnim 'Kumovima', na Instagramu je podijelila vijest da će ponovno postati mama.

Objavom je otkrila da je trudnoću tjednima uspijevala skrivati, a sada je lijepu novost odlučila proslaviti baš s publikom koja je prati u seriji i na društvenim mrežama.​

Jagoda je pokazala trudnički trbuščić te uz emotivan opis dala naslutiti koliko joj ova nova životna uloga znači. U opisu se zahvalila suprugu i obitelji na podršci, a naglasila je i koliko je sretna što će njezina kći dobiti društvo.​

Jagoda Kumrić Izvor: Pixsell / Autor: Filip Brala/PIXSELL

'2025. bila je godina promjena, najboljih odluka i najljepših trenutaka. Okrenuli smo život naopako jer smo znali da moramo. Obećali smo si vječnu ljubav uz oltar – dramatično, u našem stilu. Završili smo mnoga poglavlja i započeli druga. Ova godina nam je dala razlog da se veselimo 2026. Ništa nije išlo po planu, a ipak je sve bilo savršeno. Hvala ti 2025., to je bila luda vožnja', poručila je lijepa Splićanka.

Obitelj na prvom mjestu

Odmah su im mnogi čestitali u komentarima, ističući da će biti divna majka i da joj novo poglavlje savršeno pristaje.​

Inače, omiljena glumica proslavila se u sapunici 'Larin izbor', gledali smo je i u drugima popularnim serijama poput 'Zora Dubrovačka', 'Kud puklo, da puklo' i 'Drugo ime ljubavi', a uspješno gradi karijeri u na kazališnim daskama.

Glumačka zvijezda serije 'Kumovi' podijelila je radosnu vijest o prvom zajedničkom djetetu sa suprugom Konstantinom Haagom za kojeg se ljetos udala. Vijest je potvrdila objavom fotografije na kojoj se vidi trudnički trbuh, uz dirljivu poruku u kojoj je sažela događaje protekle godine.

Jagoda koja je 2018. rodila kćerkicu iz prijašnje veze, puno je puta u intervjuima govorila kako joj je majčinstvo potpuno promijenilo život i pomoglo da posloži prioritete

Inače, za nju i supruga Konstantina to će biti prvo zajedničko dijete.

Par se vjenčao ovog ljeta, iako o svojoj vezi nikada nisu mnogo govorili javno. Njihova ljubav postala je očita pratiteljima kroz objave na društvenim mrežama koje su dijelili tijekom proteklih mjeseci.

