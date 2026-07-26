Gorivo će poskupjeti: Isplati li se napuniti spremnik prije utorka?

Mnogi se zato pitaju isplati li se prije promjene cijena otići na benzinsku postaju i napuniti spremnik. Odgovor je jednostavan - isplati se, osobito vlasnicima dizelskih automobila, ali samo ako im u spremnik stane veća količina goriva.

Kod spremnika od 50 litara razlika je vrlo konkretna. Pun spremnik benzina nakon poskupljenja mogao bi stajati pet eura više, dok bi vlasnici dizela za istu količinu morali izdvojiti dodatnih 11 eura. Kod plavog dizela razlika bi iznosila 12 eura.

Naravno, većina vozača na benzinsku postaju ne dolazi s potpuno praznim spremnikom. Ako automobilu nedostaje 25 litara goriva, punjenje prije poskupljenja donosi uštedu od 2,50 eura kod benzina, 5,50 eura kod eurodizela i šest eura kod plavog dizela.

Kod dolijevanja samo deset litara ušteda je znatno manja - euro za benzin, 2,20 eura za dizel i 2,40 eura za plavi dizel.

Zbog toga nema mnogo smisla voziti desetke kilometara do benzinske postaje ili dugo čekati u redu samo kako bi se u spremnik dolilo nekoliko litara. Potrošeno gorivo, vrijeme i eventualno viša cijena na drugoj postaji mogu poništiti velik dio uštede.