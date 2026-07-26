Gorivo će poskupjeti: Isplati li se napuniti spremnik prije utorka?

Vozače u Hrvatskoj od utorka bi mogao dočekati snažan rast cijena goriva. Ne intervenira li Vlada, benzin bi trebao poskupjeti deset centi po litri, eurodizel 22, a plavi dizel čak 24 centa.
Mnogi se zato pitaju isplati li se prije promjene cijena otići na benzinsku postaju i napuniti spremnik. Odgovor je jednostavan - isplati se, osobito vlasnicima dizelskih automobila, ali samo ako im u spremnik stane veća količina goriva.
Kod spremnika od 50 litara razlika je vrlo konkretna. Pun spremnik benzina nakon poskupljenja mogao bi stajati pet eura više, dok bi vlasnici dizela za istu količinu morali izdvojiti dodatnih 11 eura. Kod plavog dizela razlika bi iznosila 12 eura.
Naravno, većina vozača na benzinsku postaju ne dolazi s potpuno praznim spremnikom. Ako automobilu nedostaje 25 litara goriva, punjenje prije poskupljenja donosi uštedu od 2,50 eura kod benzina, 5,50 eura kod eurodizela i šest eura kod plavog dizela.
Kod dolijevanja samo deset litara ušteda je znatno manja - euro za benzin, 2,20 eura za dizel i 2,40 eura za plavi dizel.
Zbog toga nema mnogo smisla voziti desetke kilometara do benzinske postaje ili dugo čekati u redu samo kako bi se u spremnik dolilo nekoliko litara. Potrošeno gorivo, vrijeme i eventualno viša cijena na drugoj postaji mogu poništiti velik dio uštede.
Neke vozače brine i to što pun spremnik povećava masu automobila, a time i potrošnju. Pedesetak litara goriva automobilu dodaje nekoliko desetaka kilograma, no utjecaj takvog opterećenja na potrošnju uglavnom je malen.
Američko Ministarstvo energetike procjenjuje da dodatnih približno 45 kilograma tereta može povećati potrošnju za oko jedan posto, pri čemu je učinak nešto izraženiji kod manjih automobila. To znači da dodatna masa punog spremnika neće poništiti uštedu od pet ili 11 eura, osobito ako bi vozač gorivo ionako potrošio u sljedećim tjednima.
Ipak, spremnik ne treba puniti preko mjere. Nakon što se pištolj za točenje prvi put automatski zaustavi, nije preporučljivo pokušavati uliti još goriva do samog vrha grla spremnika.
Zaključak je jasan - ako je spremnik gotovo prazan i gorivo ćete uskoro potrošiti, punjenje prije poskupljenja financijski se isplati. Vlasnici dizela mogu uštedjeti najviše, dok je kod automobila kojem nedostaje tek nekoliko litara razlika gotovo zanemariva.
Konačne cijene ipak će ovisiti o odluci Vlade, koja još može intervenirati i ublažiti najavljeno poskupljenje.