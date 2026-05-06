Audiju prijeti ozbiljan udar zbog Trumpove odluke

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je povećanjem carina na automobile iz EU-a s trenutačnih 15 na 25 posto. Pritom je optužio Europsku uniju da ne poštuje odredbe prošlogodišnjeg trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Takva odluka zasad nije službeno potvrđena.

'Jedno je jasno: Ako te carine budu uvedene, predstavljat će značajan teret za našu kompaniju', rekao je Rittersberger, dodavši da Audi još analizira moguće posljedice.

Audi je posebno izložen

Proizvođač luksuznih automobila, koji posluje u sastavu Volkswagen Grupe, nalazi se u osjetljivoj poziciji jer nema vlastitu proizvodnju u SAD-u. Automobile za američke kupce isporučuje iz Europe i Meksika, što ga čini posebno ranjivim na trgovinske prepreke.

Posebno bi pogođen mogao biti luksuzni SUV Q9, koji bi ovog ljeta trebao stići na američko tržište. Taj se model proizvodi u tvornici u Bratislavi, pa bi ga najavljene carine izravno zahvatile.

Audi već dulje vrijeme razmatra mogućnost uspostave proizvodne baze u SAD-u, a Rittersberger je poručio da kompanija sada, zajedno s matičnim Volkswagenom, razmatra različite opcije.

'Bez političke podrške u obliku subvencija, smanjenja carina ili sličnih mjera bit će nam teško', istaknuo je financijski direktor Audija.

Carine već sada skupo stoje Volkswagen Grupu

Audi je potvrdio prognozu prihoda za 2026. godinu, no u nju nije uključeno moguće povećanje američkih carina. Aktualna stopa od 15 posto već sada Volkswagen Grupu stoji oko četiri milijarde eura godišnje.

Uz pritisak carina, njemački automobilski div suočen je i sa sve snažnijom konkurencijom kineskih proizvođača. Zbog toga su Volkswagenove podružnice već krenule u rezanje troškova i prilagodbu ponude. Audi je ranije najavio da do 2029. godine planira ugasiti 7.500 radnih mjesta.