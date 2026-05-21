Audi vraća jedan od svojih najneobičnijih modela

Audi priprema povratak jednog od svojih najneobičnijih modela. Novi A2 e-tron bit će kompaktni električni model, svojevrsni ulaz u Audijevu električnu ponudu, a svjetsku premijeru trebao bi imati najesen.

Njemačka marka objavila je nove snimke testiranja prototipa, koji je skupljao kilometre na cestama Bavarske, ali i prolazio zimska ispitivanja u Laponiji. Inženjeri su ondje provjeravali rad pogonskog sklopa, upravljivost, ovjes, sustave pomoći vozaču i ponašanje baterije na vrlo niskim temperaturama.

Novi A2 e-tron oživjet će ime modela A2, koji je početkom 2000-ih bio jedan od najradikalnijih Audijevih automobila. Originalni A2 bio je lagan, aerodinamičan i koncepcijski drukčiji od većine tadašnjih gradskih automobila, ali je dizajnom i cijenom podijelio publiku. Sada se Audi tom imenu vraća u potpuno električnom obliku. Novi A2 e-tron bit će električna alternativa Audiju A3 s klasičnim motorima, a ujedno će popuniti prostor koji su ostavili ukinuti A1 i Q2. Dizajnom će se snažno oslanjati na ideju originalnog A2. Očekuje se kratki prednji kraj, jako nagnuto vjetrobransko staklo, kabina pomaknuta prema naprijed i aerodinamična silueta s naglašenim stražnjim dijelom. Audi je mnogo vremena proveo i u zračnom tunelu kako bi smanjio otpor zraka, buku i poboljšao učinkovitost pri većim brzinama.

Do 640 kilometara dosega? Tehničku osnovu novi A2 e-tron dijelit će s modelima iz Volkswagenove grupe. Temeljit će se na moderniziranoj MEB+ platformi, koju će koristiti i novi Volkswagen ID.3 Neo te Cupra Born. To znači da bi Audi mogao dobiti najnovija poboljšanja u baterijama, elektronici i učinkovitosti, a prema prvim informacijama doseg bi mogao biti oko 400 milja, odnosno približno 640 kilometara. Ipak, ne očekuje se poznati Audijev quattro pogon na sve kotače jer su kompaktni modeli na toj platformi zasad uglavnom izvedeni sa stražnjim pogonom. A2 e-tron trebao bi biti pozicioniran kao kompaktniji i prestižniji električni model za svakodnevnu vožnju. Među glavnim konkurentima bit će Volvo EX30 i Alfa Romeo Junior, a kasnije i nova generacija BMW-a serije 1 te Mercedes-Benz A-klase.