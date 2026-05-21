Britanci odabrali: Ovo je deset najboljih kineskih auta

Danas više ne igraju samo na cijenu, nego i na tehnologiju, elektrifikaciju, bogatu opremu i sve bolji dojam kvalitete.

Auto Express zato je izdvojio deset najboljih kineskih automobila koji se trenutačno mogu kupiti na britanskom tržištu. Na popisu su modeli različitih klasa - od malih gradskih automobila i pristupačnih hibrida do električnih SUV-ova i premium crossovera.

MG i BYD drže vrh

Na prvom mjestu je MG3, mali automobil koji se posebno ističe cijenom, bogatom opremom i hibridnom izvedbom. Auto Express hvali ga kao vrlo povoljan, ali dovoljno zreo i ugodan auto koji ne ostavlja dojam jeftinog proizvoda.

Drugo mjesto zauzeo je BYD Dolphin Surf, jedan od najpovoljnijih električnih automobila na britanskom tržištu. Iako nije posebno uzbudljiv u vožnji, nudi solidan doseg, dobru iskoristivost prostora i vrlo bogatu opremu za cijenu.

Treći je MG ZS, kompaktni SUV koji nastavlja recept marke MG - puno prostora i opreme za manje novca od većine europskih rivala. Posebno se ističe hibridna verzija, koja nudi snažne performanse i razumnu potrošnju.