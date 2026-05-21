Britanci odabrali: Ovo je deset najboljih kineskih auta

Kineski automobili u posljednjih su desetak godina prošli put od jeftinih i često podcijenjenih modela do ozbiljne konkurencije europskim, japanskim i korejskim proizvođačima.
Danas više ne igraju samo na cijenu, nego i na tehnologiju, elektrifikaciju, bogatu opremu i sve bolji dojam kvalitete.
Auto Express zato je izdvojio deset najboljih kineskih automobila koji se trenutačno mogu kupiti na britanskom tržištu. Na popisu su modeli različitih klasa - od malih gradskih automobila i pristupačnih hibrida do električnih SUV-ova i premium crossovera.
MG i BYD drže vrh
Na prvom mjestu je MG3, mali automobil koji se posebno ističe cijenom, bogatom opremom i hibridnom izvedbom. Auto Express hvali ga kao vrlo povoljan, ali dovoljno zreo i ugodan auto koji ne ostavlja dojam jeftinog proizvoda.
Drugo mjesto zauzeo je BYD Dolphin Surf, jedan od najpovoljnijih električnih automobila na britanskom tržištu. Iako nije posebno uzbudljiv u vožnji, nudi solidan doseg, dobru iskoristivost prostora i vrlo bogatu opremu za cijenu.
Treći je MG ZS, kompaktni SUV koji nastavlja recept marke MG - puno prostora i opreme za manje novca od većine europskih rivala. Posebno se ističe hibridna verzija, koja nudi snažne performanse i razumnu potrošnju.
Na četvrtom mjestu nalazi se MG4, električni kompakt koji je MG-u donio puno ozbiljniji status u Europi. Auto Express ističe da je zabavan za vožnju, prostran i i dalje vrlo konkurentan cijenom, premda nije najtiši na autocesti.
Kinezi napadaju i premium segment
Peto mjesto pripalo je Polestaru 4, coupe-SUV-u koji se proizvodi u Kini, iako marka ima švedski identitet. Posebno je poznat po tome što nema klasično stražnje staklo, već koristi kameru, a hvali se kvalitetnom unutrašnjošću, velikim dosegom i snažnim performansama.
Šesti je BYD Atto 3 Evo, električni obiteljski SUV koji se ističe udobnošću, bogatom opremom i originalno uređenom kabinom. Nije najuzbudljiviji za vožnju, ali kupce privlači kombinacijom prostora, tehnologije i cijene.
Sedmo mjesto zauzeo je Chery Tiggo 8, veliki SUV sa sedam sjedala. Njegov najveći adut je cijena jer nudi prostor i opremu kakvi se kod poznatijih rivala obično plaćaju znatno više.
Osmi je Geely EX5, prvi model koji se u Ujedinjenom Kraljevstvu prodaje pod imenom Geely. Riječ je o električnom SUV-u koji nudi puno prostora, bogatu opremu i komfornu vožnju, ali mu se zamjera preveliko oslanjanje na ekran i prosječan doseg.
Brzo punjenje i puno opreme
Na devetom mjestu nalazi se XPeng G6, električni SUV kojem je najjači adut iznimno brzo punjenje. Auto Express navodi da se, uz dovoljno snažan punjač, baterija može napuniti od 10 do 80 posto za oko 12 minuta.
Listu zatvara Jaecoo 7, SUV marke koja je dio kineskog Cheryja. U kratkom vremenu postao je zapažen na britanskom tržištu zahvaljujući atraktivnom dizajnu, bogatoj serijskoj opremi, prostranoj kabini i dugom jamstvu.
Ovaj izbor pokazuje koliko su se kineski proizvođači brzo promijenili. Nekada su ih pratili komentari o kopiranju i slaboj kvaliteti, a danas sve češće nude modele koji europsku konkurenciju napadaju cijenom, opremom, tehnologijom i sve uvjerljivijim voznim osobinama.