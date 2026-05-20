Zbogom, Dubai: Superbogataši sad se sele u ove države

Tvrtka zajedno s podatkovnom kompanijom AlphaGeo analizira ponašanje takozvanih HNWI-ja, odnosno osoba čije bogatstvo prelazi milijun dolara . Prema njihovim podacima, broj upita za alternativna državljanstva i vize naglo je porastao nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, piše WiWo .

Švicarska konzultantska tvrtka Henley & Partners, specijalizirana za savjetovanje bogatih klijenata o državljanstvima i boravišnim dozvolama, objavila je kako je sukob između Irana i Izraela i SAD-a izazvao jednu od najvećih promjena u preferencijama imućnih ljudi posljednjih godina.

Direktor tvrtke Christian H. Kaelin poručio je da današnji bogati investitori više ne traže samo jednu sigurnu državu, nego mrežu različitih opcija.

‘Nijedna država sama ne može dugoročno ponuditi sve što investitori žele – stabilnost, sigurnost, pristup tržištima i prilike. No kombinacija više opcija postaje iznimno moćna’, rekao je Kaelin.

Dubai više nije sinonim za sigurnost

Posebno je zanimljiv trend među stranim bogatašima koji žive u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dubai je godinama privlačio milijunaše kao sigurna i porezno povoljna destinacija, no iranski raketni napadi i regionalna nestabilnost poljuljali su taj imidž.

Prema podacima Henley & Partnersa, broj zahtjeva za novim državljanstvima ili vizama među stanovnicima UAE-a porastao je za 26 posto u prvom tromjesečju ove godine, dok je ukupan broj upita skočio čak 41 posto.

Istodobno je interes za ‘zlatne vize’ u UAE-u pao za 14 posto, što sugerira da dio imućnih investitora više ne vidi Dubai kao dugoročno sigurno utočište.

Europa ponovno privlači milijunaše

Najveći rast interesa bilježe europske države. Potražnja za boravišnim dozvolama i državljanstvima u Grčkoj porasla je za 61 posto, u Italiji za 43 posto, a na Malti za 38 posto.

Među bogatima se kao neočekivana alternativa pojavio i mali pacifički otok Nauru, najmanja republika na svijetu. Ondje se državljanstvo može dobiti investicijom od oko 130 tisuća dolara, a interes za putovnicu Naurua skočio je čak 200 posto.

S druge strane, Portugal, koji je godinama bio među najpopularnijim destinacijama za ‘zlatne vize’, zabilježio je pad interesa od 37 posto.

Indija i Azija sve zanimljivije investitorima

Henley & Partners i AlphaGeo izradili su i indeks globalnog investicijskog rizika i otpornosti, koji mjeri koliko investitori smatraju pojedine zemlje sigurnima za kapital i život.

Na vrhu ljestvice nalaze se tradicionalne sigurne luke poput Švicarske, skandinavskih zemalja i Singapura.

Njemačka je zauzela osmo mjesto, dok je Kanada među najvećim gubitnicima unutar skupine G7 zemalja.

Zanimljivo je da su neke države u razvoju značajno napredovale. Indija skočila je čak 40 mjesta na ljestvici, kao i Filipini. Stručnjaci smatraju da investitori više ne dijele države jednostavno na ‘razvijene’ i ‘rizične’, nego procjenjuju stabilnost svake zemlje pojedinačno.

Na dnu ljestvice našle su se države pogođene ratovima, sankcijama i političkom nestabilnošću. Među najvećim gubitnicima su Bjelorusija i Ukrajina.

Analitičari upozoravaju da geopolitičke krize sve snažnije utječu ne samo na financijska tržišta, nego i na odluke najbogatijih ljudi svijeta o tome gdje će živjeti, ulagati i čuvati svoju imovinu.