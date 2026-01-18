Tragedija u Španjolskoj: Dva vlaka iskočila iz tračnica, najmanje petero mrtvih

"Petero je mrtvih", rekla je Civilna garda u kratkoj izjavi za agenciju France presse.

Andaluzijske hitne službe izvijestile su da je nekoliko osoba ozlijeđeno i da su putnici još uvijek zarobljeni u vagonima.

Vlak tvrtke Iryo, koji je putovao iz Malage za Madrid, iskočio je iz tračnica u blizini Adamuza, "zadirući na susjedni kolosijek" na kojem se nalazio drugi vlak s kojim se sudario.