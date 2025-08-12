Zelenski: Ukrajinske snage neće se povući iz Donbasa

"Nećemo se povući iz Donbasa (koji uključuje ukrajinske regije Doneck i Luhansk)", rekao je predsjednik novinarima.

Ukrajinski čelnik kazao je da se o teritorijalnim pitanjima može razgovarati nakon što se Rusija složi s prekidom vatre, a sigurnosna jamstva za Ukrajinu trebaju biti dio tih razgovora.

Govoreći uoči samita u petak na Aljasci između američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, Zelenski je ponovio da Kijev mora biti uključen u svaki razgovor koji se tiče njegovog teritorija.