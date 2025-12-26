Ova izjava Trumpa neće se svidjeti Ukrajincima

Očekuje se da će se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u nedjelju sastati s Trumpom na Floridi a novinarima je rekao da sa sobom donosi novi plan za mir od 20 točaka, navodi list. Okvir uključuje predloženu demilitariziranu zonu, a očekuje se da će se sastanak usredotočiti na američka sigurnosna jamstva.

No, u intervjuu, piše Politico, Trump se mlako odnosio prema Zelenskijevom najnovijem pokušaju i nije žurio podržati prijedlog ukrajinskog predsjednika.

„Nema ništa dok ja to ne odobrim“, rekao je Trump. „Pa ćemo vidjeti što ima.“