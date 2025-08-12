Rijetko hrvatsko oružje snimljeno u Ukrajini: Razvio ga Đuro Đaković, ima jednu veliku prednost

U Ukrajini je potvrđena uporaba rijetkog hrvatskog višecijevnog lansera raketa M93A3 Heron, kalibra 70 milimetara. Sustav, čija isporuka obrambenim snagama Ukrajine do sada nije bila poznata, identificiran je najprije na ruskim snimkama, a potom i na videozapisima koje je objavio ukrajinski volonterski medij Vodogray

Na istim snimkama u ruskim izvješćima gubitaka lanser je naveden kao oštećen, a ne uništen. Kasniji videozapis ukrajinskih volontera dao je jasniju potvrdu – M93A3 je u aktivnoj uporabi kod jedne od postrojbi obrambenih snaga. Rakete hrvatske proizvodnje Na snimkama se vidi kako Heron ispaljuje nevođene visokoeksplozivne fragmentacijske rakete NE70 TF M95, opremljene bojevom glavom mase 1,95 kilograma i kontaktnim upaljačem. Riječ je o streljivu razvijenom u hrvatskoj obrambenoj industriji, navodi portal Defense Express. S obzirom na ograničene zalihe iz arsenala, vjerojatno je riječ o novijoj nabavi.

we now have an idea for the MRL I couldn't id. It is a M93A3 Heron pic.twitter.com/5tudKgGJc6 — Andrew Perpetua (@AndrewPerpetua) August 4, 2025

M93A3 Heron razvila je tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila 2000. godine, a nakon testiranja sustav je uvršten u naoružanje Hrvatske vojske. Može ispaljivati pojedinačne rakete ili plotune od dvije do svih 40 raketa, pokrivajući područje veličine 200 puta 300 metara. Maksimalni domet sustava je 8.000 metara. Posebna prednost Herona u uvjetima rata u Ukrajini jest daljinski upravljač s dometom do 25 metara, koji posadi omogućuje da gađa ciljeve bez izravnog izlaganja neprijateljskoj vatri – važna značajka u eri dominacije bespilotnih letjelica. Mala masa i dimenzije – velika prednost

Izvor: tportal.hr