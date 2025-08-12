Izvještaji govore o velikom ruskom proboju, Ukrajinci tvrde: 'Sve ih pomalo uništavamo!'

Izvještaji o navodnom velikom ruskom prodoru na bojištu u Donbasu izazvali su žestoke reakcije i osporavanja iz ukrajinskog vojnog vrha. Prema podacima projekta DeepStateMap, koji od početka rata gotovo u realnom vremenu prati promjene na bojišnici, ruske snage probile su ukrajinsku obranu kod sela Zoloti Kolodjaz , sjeveroistočno od Dobropilje, i ostvarile prodor dubok najmanje 15 kilometara.

Ukrajinsko zapovjedništvo: “Nema promjena na bojišnici”

Zapovjedništvo Operativno-strateške skupine snaga Dnipro odlučno je odbacilo ove navode, ustvrdivši da ruske snage nisu zauzele položaje u blizini Dobropilje. U priopćenju navode da se svaka neprijateljska skupina koja pokuša probiti ukrajinske linije “uništava u najkraćem mogućem roku”.

Prema službenim informacijama, Rusi pokušavaju infiltrirati manje postrojbe prema Dobropilji i Pokrovsku, koristeći brojčanu nadmoć pješaštva, ali uz teške gubitke. Takvi pokušaji, dodaju, nikada ne dovode do trajnog osvajanja teritorija, a povremeno zahtijevaju slanje pričuvnih snaga za neutralizaciju prijetnje.

Upozorenje na dezinformacije

Zapovjedništvo upozorava da se pogrešno tumačenje ovakvih incidenata ponavlja, čime se stvara iskrivljena slika situacije, osobito u urbanim područjima Pokrovska i Mirnohrada. “Treba se oslanjati isključivo na provjerene izvore”, poručuju iz vojske, dodajući da širenje neprovjerenih informacija može izazvati nepotrebnu paniku.

Iako priznaju da je stanje na tom dijelu bojišta teško, te da su borbe u pokrovskom sektoru među najžešćima u cijeloj zoni sukoba, ukrajinski zapovjednici tvrde da sve ruske skupine koje uspiju probiti prve linije obrane bivaju brzo uništene.