Zelenski: 'Plan više nema 28 točaka, o osjetljivim pitanjima ću razgovarati s Trumpom'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se na društvenim mrežama nakon pregovora s SAD-om i europskim partnerima u Ženevi

Nakon što se ukrajinska delegacija vratila s pregovora u Ženevi, na društvenim mrežama u svojoj svakodnevnoj večernjoj poruci oglasio se Volodimir Zelenski. 'Sada je popis nužnih koraka za okončanje rata postao provediv. Trenutno, nakon Ženeve, ima manje točaka – više nije 28 – i mnogi ispravni elementi sada su uključeni u ovaj okvir. I dalje nas sve zajedno čeka posao na finalizaciji dokumenta i sve moramo raditi dostojanstveno. Cijenimo što je većina svijeta spremna pomoći nam i što američka strana pristupa ovome konstruktivno. Praktički cijeli jučerašnji dan bio je ispunjen sastancima – bilo je zahtjevno, izuzetno temeljito. Naš tim je izvijestio o novom nacrtu koraka i to je doista pravi pristup – o osjetljivim pitanjima ću razgovarati s predsjednikom Trumpom', poručio je Zelenski.

Today our delegation returned from Geneva after negotiations with the American side and European partners. Now the list of necessary steps to end the war can become doable. As of now, after Geneva, there are fewer points – no longer 28 – and many of the right elements have been… pic.twitter.com/bsaKyNXHQH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Kazao je da Ukrajina nikada neće biti prepreka miru. 'Milijuni Ukrajinaca računaju na dostojanstven mir i zaslužuju ga. Za to ćemo učiniti sve i spremni smo raditi što brže možemo. Također smo svjesni koliko je interesa oko Ukrajine – a iznad svega, tu je interes Rusije da poremeti ovu priliku za sporazum i produži rat. Vidimo koji su interesi isprepleteni i tko se stvarno trudi oslabiti našu poziciju – ukrajinsku poziciju – širenjem dezinformacija, zastrašivanjem našeg naroda… Suočavamo se sa svakim pokušajem opstrukcije okončanja rata. Konstruktivan rad s partnerima za nas je od ključne važnosti. Štitimo interese Ukrajine i branimo Ukrajince – to je naš glavni okvir za pregovore. Zahvaljujem svima koji stoje uz Ukrajinu i čine sve da Ukrajina uspije', kazao je Zelenski.

Podsjetimo, Guardian je ranije objavio da je Ukrajina značajno izmijenila američki 'mirovni plan' za Ukrajinu, uklonivši neke od ruskih maksimalističkih zahtjeva. Izvorni američko-ruski plan od 28 točaka sastavili su prošli mjesec Kirill Dmitriev, posebni izaslanik Vladimira Putina, i Trumpov predstavnik Steve Witkoff. Prema tom planu, Ukrajina bi se trebala povući iz gradova koje kontrolira u istočnoj regiji Donbasa, ograničiti veličinu svoje vojske i ne pridružiti se NATO-u.

