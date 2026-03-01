Belgija zarobila tanker koji pripada ruskoj 'floti iz sjene'

Sankcije koje je zapad uveo Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu ne bi li joj smanjio prihode od nafte dovele su do 'flote iz sjene' koja se sastoji od tankera koje pomažu Moskvi da zaobiđe sankcije te nastavi izvoziti sirovu naftu.

'Tijekom proteklih nekoliko sati, naše su se oružane snage, uz podršku francuskih, ukrcale na tanker za naftu koji pripada ruskoj floti iz sjene', kazao je Francken na društvenoj platformi X rano u nedjelju. 'Plovilo će sada biti ispraćeno do luke Zeebrugge, gdje će biti zaplijenjeno'.

Brodovi flote iz sjene u pravilu imaju nejasne vlasničke strukture, a izazvali su zabrinutost i zbog mogućih rizika za okoliš jer su slabo regulirani i stari tankeri skloni ispuštanju nafte te mehaničkim kvarovima što prijeti morskim ekosustavima.

'Bez svoje flote iz sjene (ruski predsjednik Vladimir) Putin ne može voditi rat protiv nevinih Ukrajinaca. Stoga ćemo ukloniti brodove. Jednog po jednog. Dok njegov agresivni rat ne prestane', poručio je Francken, dodajući da Belgija svoju odgovornost shvaća ozbiljno.

Ministar je za Reuters rekao da je postojala sumnja da zarobljeno plovilo plovi pod 'lažnom zastavom i s lažnim dokumentima'.