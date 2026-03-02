Ulazi li NATO u rat? Evo što kaže Rutte

Rutte je istaknuo da se europske zemlje snažno angažiraju nakon ovotjednih operacija u Iranu te da saveznici pomno koordiniraju aktivnosti u novonastaloj sigurnosnoj situaciji.

Govoreći o aktualnoj eskalaciji, Rutte je Iran opisao kao prijetnju Europi, Izraelu i susjednim državama. Dodao je da Europa sada uistinu pojačava svoje aktivnosti i suradnju unutar Saveza.

Na pitanje je li odluka britanskog premijera Keira Starmera da dopusti SAD-u korištenje britanskih baza za obrambene udare na Iran donesena prekasno, Rutte je odgovorio da su se najprije morale razriješiti pravne okolnosti prije izdavanja dopuštenja.