Ulazi li NATO u rat? Evo što kaže Rutte

I.V.

02.03.2026 u 16:24

Mark Rutte
Mark Rutte Izvor: EPA / Autor: GIAN EHRENZELLER
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je u razgovoru za BBC da Europa apsolutno podržava američku akciju u Iranu, naglasivši da Teheran predstavlja prijetnju Europi, Izraelu i široj regiji

Rutte je istaknuo da se europske zemlje snažno angažiraju nakon ovotjednih operacija u Iranu te da saveznici pomno koordiniraju aktivnosti u novonastaloj sigurnosnoj situaciji.

Govoreći o aktualnoj eskalaciji, Rutte je Iran opisao kao prijetnju Europi, Izraelu i susjednim državama. Dodao je da Europa sada uistinu pojačava svoje aktivnosti i suradnju unutar Saveza.

Na pitanje je li odluka britanskog premijera Keira Starmera da dopusti SAD-u korištenje britanskih baza za obrambene udare na Iran donesena prekasno, Rutte je odgovorio da su se najprije morale razriješiti pravne okolnosti prije izdavanja dopuštenja.

NATO nije uključen u napade

Upitan je li unaprijed znao za američko-izraelske udare na Iran, Rutte je kazao da javno ne govori o takvim detaljima. Ipak, naglasio je da je imao brojne razgovore s američkim dužnosnicima te da Washington i NATO blisko koordiniraju.

Na izravno pitanje hoće li NATO-ove snage biti uključene u operacije, odgovorio je da je riječ o kampanji koju vode Amerikanci i Izraelci te da Savez u njoj ne sudjeluje.

Rutte je dodao da su saveznici NATO-a i partneri u regiji trenutačno izloženi neselektivnim napadima Irana te da u takvim okolnostima poduzimaju sve što mogu kako bi zaštitili svoje snage i interese.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i sve snažnije međunarodne zabrinutosti zbog mogućnosti šireg regionalnog sukoba.

tportal
