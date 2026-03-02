Ulazi li NATO u rat? Evo što kaže Rutte

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poručio je u razgovoru za BBC da Europa apsolutno podržava američku akciju u Iranu, naglasivši da Teheran predstavlja prijetnju Europi, Izraelu i široj regiji
Rutte je istaknuo da se europske zemlje snažno angažiraju nakon ovotjednih operacija u Iranu te da saveznici pomno koordiniraju aktivnosti u novonastaloj sigurnosnoj situaciji.
Govoreći o aktualnoj eskalaciji, Rutte je Iran opisao kao prijetnju Europi, Izraelu i susjednim državama. Dodao je da Europa sada uistinu pojačava svoje aktivnosti i suradnju unutar Saveza.
Na pitanje je li odluka britanskog premijera Keira Starmera da dopusti SAD-u korištenje britanskih baza za obrambene udare na Iran donesena prekasno, Rutte je odgovorio da su se najprije morale razriješiti pravne okolnosti prije izdavanja dopuštenja.
NATO nije uključen u napade
Upitan je li unaprijed znao za američko-izraelske udare na Iran, Rutte je kazao da javno ne govori o takvim detaljima. Ipak, naglasio je da je imao brojne razgovore s američkim dužnosnicima te da Washington i NATO blisko koordiniraju.
Na izravno pitanje hoće li NATO-ove snage biti uključene u operacije, odgovorio je da je riječ o kampanji koju vode Amerikanci i Izraelci te da Savez u njoj ne sudjeluje.
Rutte je dodao da su saveznici NATO-a i partneri u regiji trenutačno izloženi neselektivnim napadima Irana te da u takvim okolnostima poduzimaju sve što mogu kako bi zaštitili svoje snage i interese.
Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i sve snažnije međunarodne zabrinutosti zbog mogućnosti šireg regionalnog sukoba.