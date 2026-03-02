Hrvatski mornari usred sukoba na Bliskom istoku: 'Lete nam rakete i dronovi preko glave'

Spomenuta desetorka je činila posadu jednog od mnogobrojnih tankera koji su se nalazi u ili oko najveće saudijske luke za ukrcaj nafte, ali i rafinerijskog kompleksa. Prema podacima saudijskog ministarstva obrane, požar u rafineriji Ras Tanura izazvale su krhotine koje su pale na postrojenje . Još nije poznato je li sama rafinerija pretrpjela znatnija oštećenja koja bi mogla utjecati na preradu i izvoz nafte.

U epicentru iranskih napada na saudijsku luku Ras Tanura našlo se i 10 hrvatskih pomoraca . Kako je za Novi list potvrdio Mario Zorović , presjednik Hrvatske udruge posrednika pri zapošljavanju pomoraca (CROSMA), prema informacijama brodara, mornari su dobro i nisu ozlijeđeni .

Nije poznato koliko Hrvata ima na Bliskom istoku

Zasad nije poznato koliko se hrvatskih pomoraca nalazi na brodovima u Perzijskom zaljevu. Istodobno nema ni informacija je li netko od njih ugrožen.

"Ne znamo još točan broj, ali vjerujem da će se on uskoro utvrditi. Osim članova posade na brodovima i platformama, imamo i problem ljudi koji su se zatekli na aerodromima u nekoj od zemalja pogođenih sukobima, prilikom putovanja na brod, odnosno platformu ili povratka kućama. Nekolicina nam se javila, ti su ljudi sada doslovno zatočeni na aerodromima, jer nema nikakvih letova. Brodarske kompanije aktivno rade na tome da se organizira nastavak njihovih putovanja, kao i na nalaženju smještaja u međuvremenu", rekao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan.

>>> UŽIVO: Kaos na Bliskom istoku: Izrael započeo žestok napad na Bejrut, Amerika spremna poslati kopnene snage u Iran? <<<

Projektili oko brodova

Među brojnim pomorcima koji u ovim trenucima riskiraju svoje živote, nalazi se i Tomislav Tadić, drugi časnik palube na trgovačkom brodu inozemne brodarske kompanije. On se trenutno nalazi na unutarnjem sidrištu u blizini Kuvajta.

"Lete nam rakete i dronovi preko glave kao da se nalazimo u nekom ratnom filmu. Sve mi to djeluje nestvarno, ali je nažalost itekako stvarno, pogotovo od kada nam je nekih milju i pol od broda pao projektil. To se dogodilo nedugo nakon što sam ja kao drugi časnik palube došao u gvardiju u ponedjeljak iza 12 sati. Pao je taj projektil u more, grunulo je, diglo se more i nije bilo nimalo ugodno. Zaista nestvarna scena. Čovjek jednostavno ne zna kako se ponašati u takvom trenutku. Cijela posada je došla na zapovjednički most, zavladala je psihoza, uvukao se strah. No, situacija se smirila i što se duže nalazimo ovdje, to više počinjemo prihvaćati ovu situaciju", rekao je Tadić za Slobodnu Dalmaciju.