Hrvatski mornari usred sukoba na Bliskom istoku: 'Lete nam rakete i dronovi preko glave'

Udruge pomoraca tvrde da nema informacija o eventualno stradalim hrvatskim mornarima na Bliskom istoku. Procjenjuje se da ih je na brodovima te u raznim postrojenjima stotinjak, a ima i onih koji su zapeli u povratku kući
U epicentru iranskih napada na saudijsku luku Ras Tanura našlo se i 10 hrvatskih pomoraca. Kako je za Novi list potvrdio Mario Zorović, presjednik Hrvatske udruge posrednika pri zapošljavanju pomoraca (CROSMA), prema informacijama brodara, mornari su dobro i nisu ozlijeđeni.
Spomenuta desetorka je činila posadu jednog od mnogobrojnih tankera koji su se nalazi u ili oko najveće saudijske luke za ukrcaj nafte, ali i rafinerijskog kompleksa. Prema podacima saudijskog ministarstva obrane, požar u rafineriji Ras Tanura izazvale su krhotine koje su pale na postrojenje. Još nije poznato je li sama rafinerija pretrpjela znatnija oštećenja koja bi mogla utjecati na preradu i izvoz nafte.
Nije poznato koliko Hrvata ima na Bliskom istoku
Zasad nije poznato koliko se hrvatskih pomoraca nalazi na brodovima u Perzijskom zaljevu. Istodobno nema ni informacija je li netko od njih ugrožen.
"Ne znamo još točan broj, ali vjerujem da će se on uskoro utvrditi. Osim članova posade na brodovima i platformama, imamo i problem ljudi koji su se zatekli na aerodromima u nekoj od zemalja pogođenih sukobima, prilikom putovanja na brod, odnosno platformu ili povratka kućama. Nekolicina nam se javila, ti su ljudi sada doslovno zatočeni na aerodromima, jer nema nikakvih letova. Brodarske kompanije aktivno rade na tome da se organizira nastavak njihovih putovanja, kao i na nalaženju smještaja u međuvremenu", rekao je glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan.
Projektili oko brodova
Među brojnim pomorcima koji u ovim trenucima riskiraju svoje živote, nalazi se i Tomislav Tadić, drugi časnik palube na trgovačkom brodu inozemne brodarske kompanije. On se trenutno nalazi na unutarnjem sidrištu u blizini Kuvajta.
"Lete nam rakete i dronovi preko glave kao da se nalazimo u nekom ratnom filmu. Sve mi to djeluje nestvarno, ali je nažalost itekako stvarno, pogotovo od kada nam je nekih milju i pol od broda pao projektil. To se dogodilo nedugo nakon što sam ja kao drugi časnik palube došao u gvardiju u ponedjeljak iza 12 sati. Pao je taj projektil u more, grunulo je, diglo se more i nije bilo nimalo ugodno. Zaista nestvarna scena. Čovjek jednostavno ne zna kako se ponašati u takvom trenutku. Cijela posada je došla na zapovjednički most, zavladala je psihoza, uvukao se strah. No, situacija se smirila i što se duže nalazimo ovdje, to više počinjemo prihvaćati ovu situaciju", rekao je Tadić za Slobodnu Dalmaciju.
Rat se vodi po sat vremena
Primijetio je kako se rat vodi po sat vremena. U blizini Kuvajta se nalaze još deseci brodova, čije posade također napeto iščekuju daljnji razvoj događanja.
"Ovaj sukob traje dan-noć, po sat vremena, pa onda budu prekidi od sat vremena. Rat se vodi sat vremena, tada lete dronovi, projektili, rakete i jasno se vidi kako te projektile gađa proturaketni sustav. Sve je jako dramatično, zaista kao u nekom filmu ili nekoj videoigri, samo što je ovo stvarna situacija. Onda u jednom trenutku sve prestane, bude neko primirje od sat vremena, pa sve ispočetka. Noć je posebno dramatična, kada padne mrak jasno se vidi kako protuzračna obrana 'para' nebo i čuje se jako puno eksplozija i jasno se vide bljeskovi, kako na nebu, tako i na zemlji", govori hrvatski mornar i dodaje.
"I prije sam bio u opasnim zonama, recimo tamo u blizini somalskih pirata, na izlazu iz Crvenog mora, ali ne može se mjeriti s ovim stanjem", zaključio je.