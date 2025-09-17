Zelenski: Moskva priprema još dvije velike ofenzive

'Pred nama su dvije teške kampanje. Već su imali tri pokušaja, ali svi su propali', rekao je Zelenski jučer u intervjuu za Sky News, dodajući da Moskva trpi ogromne ljudske i materijalne gubitke, prenosi Kyiv Independent.

Izjava ukrajinskog predsjednika dolazi nakon izvješća da je Vladimir Putin rekao američkim dužnosnicima kako želi potpuno osvojiti Donbas do kraja 2025.

Rusija je od studenog 2022. zauzela manje od jedan posto dodatnog ukrajinskog teritorija. Unatoč tome, prema Reutersovim izvorima, Putin vjeruje da njegove snage 'pobjeđuju'.