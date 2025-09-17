osvajanje donbasa

Zelenski: Moskva priprema još dvije velike ofenzive

I.V.

17.09.2025 u 19:36

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: NECATI SAVAS
Putin je nedavno rekao američkim dužnosnicima kako želi potpuno osvojiti Donbas do kraja 2025.

'Pred nama su dvije teške kampanje. Već su imali tri pokušaja, ali svi su propali', rekao je Zelenski jučer u intervjuu za Sky News, dodajući da Moskva trpi ogromne ljudske i materijalne gubitke, prenosi Kyiv Independent.

Izjava ukrajinskog predsjednika dolazi nakon izvješća da je Vladimir Putin rekao američkim dužnosnicima kako želi potpuno osvojiti Donbas do kraja 2025.

Rusija je od studenog 2022. zauzela manje od jedan posto dodatnog ukrajinskog teritorija. Unatoč tome, prema Reutersovim izvorima, Putin vjeruje da njegove snage 'pobjeđuju'.

Zelenski je odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla zauzeti gradove poput Sumija, nazvavši ih 'lažnim i manipulativnim'. Podsjetio je da je nova ruska ofenziva u regiji Sumi ovog ljeta završila porazom i da ukrajinska obrana ostaje stabilna.

Neuspjehe ruske vojske ukrajinski predsjednik pripisao je značajnim gubicima u ljudstvu i opremi.

Prema procjenama The Economista, Rusija je između svibnja i srpnja ove godine izgubila oko 31.000 trupa, dok Glavni stožer ukrajinske vojske navodi da je od početka rata ukupno poginulo više od 1.100.000 ruskih vojnika.

tportal
